Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este pasado 11 de noviembre logramos en Durango acumular de manera oficial mil 16 muertes por contagio de Covid-19, y en muchos lugares pareciera que no pasa nada, que este maldito virus nunca los alcanzara, que no les arrebatará a alguien de su familia, ojala y así sea, pero mientras tanto ya hay mil 16 familias sufriendo la pérdida de un ser querido.

Pero vamos poniendo atención a un detalle muy sencillo amigo lector, esta cifra de mil 16 muertes es la “oficial”, dicen los médicos particulares que el número de personas que han perdido la vida por este virus lo supera con el doble o el triple muy fácilmente, muchas personas han muerto en sus hogares sin que la autoridad de salud los detecte, porque nunca fueron a las clínicas o lugares donde pudieran ser parte de la estadística, lo mismo pasa con las personas que ahorita están notificadas como oficiales, por cada una de ellas hay por lo menos 15 o 20 que no son oficiales, este tema del contagio está completamente fuera de control, y sí, dicen los médicos, las muertes por Covid son muchísimas más de las que se reportan como oficiales, pero aun así es increíble ver que la ciudadanía no está actuando como debiera, aun así hay quienes luchan y pagan cantidades increíbles de dinero por conseguir cerveza, hacen hasta lo imposible por reunirse los fines de semana, según ellos escondidos de la autoridad, o pasando un respectivo “moche” para que se hagan de la vista gorda, y no hablo de un municipio en lo particular, todos están por la misma, todos como ciudadanos sabemos y vemos como de manera descarada las ventanas o los mismos expendios tienen su sistema de venta, claro con precios altísimos, pero no tienen la culpa ellos como encargados y dueños de esos expendios, sino el ciudadanos que es irresponsable, que le vale una hingada si por su actuar de idiota le cuesta la vida a un ser humano, o incluso a alguien de su misma familia, ¿Cuándo va a terminar la pandemia en Durango?, con esta manera de actual de la ciudadanía nunca, o hasta que llegue una vacuna, que se dice pude ser a mediados del 2021, mientras seguiremos informado de muchas, muchísimas muertes más, ¿a quién nos tocara irnos de mineros sin regreso?, no lo sabemos, esto es como una ruleta rusa, no quieres jugarte la vida pero la irresponsabilidad de miles de personas te tienen en el juego, y puede uno llegar a ser parte de esta estadística de enfermos, o de los muertos. Hasta la próxima.