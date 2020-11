Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el Estado de Durango, en todos sus municipios deberían de estar abiertos sin ninguna restricción todos los bares y antros que existen, y deberían de cerrar ellos solos porque la gente no deberíamos de acudir, claro esto si fuéramos ciudadanos responsables, ¿o no es cierto?.

Lo anterior se lo comento porque la madrugada de este pasado miércoles, para amanecer el jueves, como ya se abrieron los lugares de venta de cerveza, nuevamente se ven los grupitos de jóvenes y no tan jóvenes ingiriendo bebidas con contenido alcohólico, esto en la vía pública, y aquí es donde entra lo que escribimos líneas arriba, si fuéramos como ciudadanos todos, muy responsables, nos importaría una hingada que abrieran mil antros o que vendieran toda la bebida alcohólica que hubiera, porque si fuéramos esos responsables, sabríamos que no debemos de reunirnos, que deberíamos mantenernos en casa, resguardados preocupados por nuestra familia, pero como no somos nada, pero absolutamente nada responsables, cierran todo tipo de comercios para tratar, y sí, tratar de contener a los miles de irresponsables, y el día que abren para que los comercios puedan tener algo de circulante económico, la gente sale como caballo desbocado a la fiesta, a las reuniones con quien sea, la cosa es tomar, bailar y pasar la noche de cotorreo, aunque eso implique que alguien, ya sea de su casa o de otra casa, pierda la vida, y no defiendo a las autoridades, no, porque también sabemos que desde el gobierno federal, estatal y municipales, ha faltado un buen plan para que se contenga la pandemia, pero no toda la responsabilidad es del gobierno, el directamente responsable de cuidar a su familia, es de usted amigo ciudadano, cada padre y madre de familia es quien debe de tener el control de su hogar para cuidar de todos, pero como no hay dicho control, no hay gobierno que pueda detener esta horrible temporada que está costando cientos, miles de vidas,

Para cerrar esta columnilla, solo le mencionare, y sabemos que así están casi todos los municipios, y lo sabemos porque a diario lo estamos monitoreando, en Guadalupe Victoria se tienen de dos a tres muertes diarias por Covid, es cierto, no se reportan como tales porque no están detectadas por la autoridad de salud, hay cientos de personas con el virus que no van al médico, pierden la batalla y no están en las estadísticas oficiales estatales ni federales, pero la mortalidad en cada municipio es muy grande, y usted amigo lector lo está viendo y viviendo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.