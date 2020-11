ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este pasado viernes en Guadalupe Victoria, la ciudad más bella del Estado, rindió protesta el nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, y el presidente de este organismo político es un joven abogado de nombre Héctor Leonel Luna Berumen.

En la primera entrevista que le realizamos, señala que no es político, pero que le gustaría participar en las decisiones del pueblo, trabajando de una manera honrada, clara y muy directa con la gente, claro que esto lo dicen todos cuando empiezan en la vida política, y vaya que conocemos a muchos, pero en el camino cuando les ha ido bien se han torciendo, y han terminado trabajando igual o peor que los tradicionales, y unos ya en su desesperación por no perder el hueso se han ido a Morena, donde ahora son santos, no mienten, no roban y no traicionan a su pueblo, claro que todo ese es mentira, siguen robando, mintiendo y traicionado, pero como están en Morena no se les nota, ojala y este joven y su equipo de trabajo en las redes progresistas si logren su objetivo, participar en política de manera limpia, que puedan verdaderamente representar a la ciudadanía, pero claro que para eso primero tendrán que convencer a la ciudadanía de votar por ellos, y eso es lo difícil, por lo pronto bienvenidos a la Grilla llanera.

Otro que anda muy movido por los municipios del distrito 08 local, es el originario de Santa María del Oro, Aarón Silvestre, se le conoció y su familia participó con cargos de primer nivel en diferentes actividades de gobierno, todo en el partido del PRI, ahora Aarón busca algo al publicarse en cada municipio de este distrito, sin duda alguna busca una candidatura, ¿por cuál partito político?, no sabemos, este pasado domingo a mediodía intentamos localizarlo para preguntarles su planes pero no fue posible, así que estaremos al pendiente para comentarlo, ¿Qué es lo que quiere Aaron?, ya lo veremos y sabremos más adelante, por lo pronto no le pierda la vista, es un joven político que le sabe a esto de convencer gente.

En Guadalupe Victoria, quien está ya con todo trabajando en su maquinaria interna, es Marcial García Chairez, hijo de Marcial García Abraham, recordemos que Marcialillo, como se le conoce, fue nombrado presidente del partido Movimiento Ciudadano, partido que ahora es propiedad de Oscar García Barrón, ex priista, pues Marcialillo ya lo han visto en un lado y en otro, y casi siempre platicando con gente relacionada con el PRI o que fueron del PRI, es decir que en muy poco tiempo vamos a ver cuánta gente logra llevarse el Movimiento Ciudadano del tricolor, que también se sabe varios panistas están invitados a ir al MC, y muchos como no les gusta lo que ha estado pasando en los últimos tiempos en las filas del PAN, o que mantienen una estrecha amistad con Marcial, puede ser que los veamos de naranja próximamente, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.