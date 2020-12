Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Son varias las personas que le han preguntado, manifestado o simplemente hecho algún cometario a este noble e inofensivo Grillo, ¿hasta dónde es aceptable la barbería que hace Gonzalo Yáñez el Tirantes al presidente López Obrador?.

Pero déjeme le digo que muchos de los que han comentado son fieles seguidores de AMLO, pero eso sí no de los recalcitrantes que dicen que sus pedernales huelen a rosas, pero si consideran y continúan confiando en que el país tomar aún mejor rumbo en próximos meses, y este noble Grillo solo les dice, ojala, porque ahorita estamos que nos lleva la hingada en el comercio, en la económica de millones de familias, vamos, ahorita no se ve aun un rumbo claro de a dónde nos puede llevar la cuarta transformación, y son varios de ellos mismos los que creen que los besos de zapatos que le hace Gonzalo Yáñez a López Obrador están exagerados -así dicen- y ponen como ejemplo algo de lo último que público el Tirantes, el presidente más honesto de la historia de México, es cierto que los presientes pasados todos, no hay uno solo que se salve, todos se llenaron las bolsas del erario público, pero también es cierto que no queriendo López Obrador está permitiendo que gente muy cercana a su equipo se llene los bolsillos de dinero del erario público, si no ellos sus familias, si bien hasta ahorita no se ha visto o dicho que este directamente AMLO metido en esto, no se puede hablar de un presidente muy honesto cuando se hace de la vista gorda para que otros si se bañen con el agua que no es de ellos, si no del pueblo, vamos, aquí en Durango se ha denunciado como se están manejando mal muchos de los programas del gobierno federal, y estos para favorecer a ciertos grupos o personas, es cierto también que es imposible que el presidente se entere de cada caso en cada estado, pero también se sabe que han llegado las denuncias a sus manos y las desestima, no las atiende, y ahí se pierde esa honradez que tanto pregona Gonzalo Yáñez, que también sabemos porque hace semejantes besos de zapatos presidenciales, busca a como dé lugar que lo tengan en la lista de los más fieles para hacerlo candidato a gobernador por Morena, nada más que se le atravesó un mentado doctor Enríquez, actual senador de la república y ahora ya delegado de Morena en un Estado de la república, vamos, este no es ahora de otro partido político, ya es “delegado” de Morena, claro que todo lo que se dice de su paso por la presidencia municipal de Durango, con millones de pesos que no explican cómo se invirtieron o donde quedaron, o en el bolsillo de quien, el caso es que ahora no se le nota, porque recuerde usted amigo lector que al entrar a Morena se convierten en santos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.