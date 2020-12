Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la columna pasada le mencionábamos las personas que posiblemente pudieran llegar a ser candidatos a diputados federales en el distrito 03 en el año de enfrente, y uno de los mencionados es Gerardo Villarreal Solís del Partido Verde.

En esa columnilla le mencionábamos que de llegar a ser diputado federal Gerardo Villarreal, apoyado o apoyando a Morena, lo obligaría a tener que seguir la política de restricciones que mantiene AMLO para los Estados de la república, pero de inmediato no faltó quien no enviara información de cómo se ha comportado el partido del Verde en el congreso de la Unión, y créame que son buenas noticias el saber que llevan la intención de trabajar con el gobierno federal pero no apoyando todas sus medidas que para millones de mexicanos no son las correctas, por ejemplo nos mencionan que el Verde votó en contra de la desaparición total de los fideicomisos, entre ellos el del FONDEN, además propusieron varias reservas, cerca de 40 en un dictamen, y una de ellas a través de un artículo transitorio que era que los fideicomisos regresarían a su estado original una vez pasada la pandemia de salud y económica, vamos, con esta actitud nos señalan que si van con Morena en el 2021 si llegan a los acuerdos necesarios, pero no que le van a brindar el apoyo en todo lo que quieran, repito, como en estas decisiones que han afectado enormemente a millones de mexicanos, ¿Qué los quitaron porque hay corrupción?, cierto que la hay, y no se ha terminado con Morena en el gobierno, pero no se va acabar terminado con los programas, pongan gente a trabajar y castiguen, corran mucho a la hingada a quien este robando, pero no le quieten los apoyos, o vigilen que verdaderamente bajen a la ciudadanía y no que se quede con los mismos funcionarios de gobierno federal, Estatal o municipal, y si no sabe de lo que hablo, que hay muchos ejemplos, está el caso de David Monreal que ahora busca ser gobernador de Zacatecas por Morena y trae una cola arrastrando de millones de pesos desaparecidos en un poco tiempo que fue funcionario de ganadería en SADER antes SAGARPA, no solo en los gobiernos federales de antes había corrupción, también hoy la hay, y no hemos visto que ponga la mano dura con nadie, ¿o sí?, de cualquier manera es bueno saber que los del Verde si votan en contra de AMLO cuando así se ocupa, y si Gerardo Villarreal fuera candidato, tendría mucho que hacer desde el congreso de la unión por Durango, hoy más hodido que antes, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima