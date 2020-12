Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en Guadalupe Victoria, Marcial García Chairez, anda muy motivado haciendo actividades, y eso le dejara buenos resultados sin duda alguna.

El compa Marcialillo como se le conoce en los llanos, se ha convertido en uno de los más movidos activistas o coordinadores municipales de este partido que ahora dirige Oscar García Barrón, y sí, ellos, la familia de Marcial García Abraham, padre de Marcial chico, siempre fueron de la corriente de García Barrón, de ahí que se dijo sin ninguna duda, que Oscar García se iba a Movimiento Ciudadano, en ese momento todos los alrededores de la familia de Marcial, se pintó de color naranja, se nombró como coordinador a Marcialillo y ahora se ve la movilidad, ningún otro partido político en Guadalupe Victoria, trae movimiento como ellos, como partido aclarando, porque en el Verde, Gerardo Villarreal sí trae mucho movimiento, pero es mas a nivel Estatal y si queremos pensar mal es a nivel distrito federal 03, fuerte el movimiento, y David Ramos Zepeda, también diputado local, desde que está en el congreso ha traído mucho movimiento, pero no se ve tanto que sea de partido, o sea de PRD, sino propio como legislador, los que si no se les ve nada, es a los del PRI, o a los del PAN, también como que están en espera de indicaciones y que alguien les ayude con $$$$$$$ sensibilidad para hacer presencia ciudadana, claro que llegado el momento todos andarán muy movidos buscando los reflectores, ¿o no es cierto?.

En el caso de Morena en la región de los llanos, tampoco se ve nada de nada, se sabe que hay varios que se dicen morenistas, pero como partido aún están hechos pedazos y no dan señales de vida, que también hay que decirlo, ellos están trabajando desde otra trinchera, con los servidores de la nación, por allí están haciendo lo que les corresponde, cada pago de los adultos mayores, becas o cualquier programa de gobierno federal ya establecido que maneje $$$$$$$ divino amor, hacen su trabajo de recordar a los beneficiarios gracias a quién y cómo se debe de trabar políticamente en un futuro, y están a punto de abrir las oficinas de partido para mover a la ciudadanía, nada más que estas se van a llamar Bancos de Bienestar, pero claro que se ocupe conocer más adelante los nombres de las personas que piensan mandar en busca de votos ciudadanos para refrendar la mayoría en el Congreso de la Unión, a Morena o a López Orador les interesa pero muchísimo que se gane la mayoría para continuar con el poder que tienen ahora, absoluto, si lo pierden el presidente de la república tendrá un enorme freno a la hora de querer manejar los recursos públicos, de ahí la importancia de las elecciones del año de enfrente, esperemos para ver como corre el agua. Hasta la próxima.