Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la región de los llanos ya se comenzaron a inscribir varios perfiles buscando ser candidatos a diputados federales en el 03 por Morena, unos son personas que le saben a la política, y pudieran ser perfiles interesantes, pero otros la verdad son una burla para la política, ¿Qué todos tenemos derecho?, es cierto, pero no chiflen, hay que ubicarnos, ¿o no es cierto?

Ya lo habíamos comentado, al iniciar el año 2021 iban a comenzar a salir los perfiles que buscan una curul, ya sea local o federal, y ahorita por Morena está siendo muy solicitada, hay varias personas que quieren ser los candidatos, ven o creen que si son postulados por este partido seguro entran a la nómina, vamos, como en aquellos años con el PRI, a quien ponía ganaba, aunque fuera lo peor que tenían era garantía de triunfo ser abanderado tricolor, pero ahora no crea usted que esta tan fácil ganar por el solo hecho de ser postulado por Morena, la pasada elección del 2018 con la imagen de López Obrador hasta lo peor que pusieron gano, pero ahora no es la misma, ahora se ocupa más de carisma propia y tener trabajo de campo en la política, hoy es cierto que miles de personas siguen a López Obrador, pero también es cierto que miles de personas que entregaron su confianza a las propuestas que hizo el ahora presidente de la república, están decepcionados, y no van a votar tan fácilmente por quien les pongan, que también es cierto, se muestra un rechazo por saber y ver que son los mismos de muchos años, y que quieren otra vez, pero reitero, no será tan fácil para los de Morena ganar espacios, hora si van a tener que trabajar y meterse a terreno y no solo colgarse de la imagen de López Obrador, que lo van hacer, buscaran sacar provecho de eso, y tendrán mucho apoyo $$$$$$ de la federación, eso sin duda, pero esto apenas inicia amigos, y estaremos muy al pendiente.

Este jueves publicamos en su periódico favorito, El Sol de Durango, una nota donde varios ciudadanos de la región de los llanos, solicitan a la secretaria General de Gobierno a cargo de Héctor Flores, que autoricen la instalación de una notaría pública mas en la cabecera, señalan que la actual ya le queda grande la cantidad de personas que buscan atención, esto además de los cobros excesivos y el mal trato que se recibe de parte de quién ayuda al notario con el trabajo que tienen, pues después de la publicación muchísimas personas más se comunicaron con este noble insecto pidiendo incluirlas en la misma petición, lo que le dejamos para que lo analice señor secretario general de gobierno Héctor Flores, la región de los llanos merece que se le atienda en este y muchos más aspectos, pero ahorita esto está en sus manos y miles de personas agradecerán ser atendidos como se merecen, ¿o no lo cree así señor Secretario Flores?, servidos y Hasta la próxima.