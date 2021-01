Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La maquinaria de los partidos políticos que van a ir coaligados rumbo a las elecciones federales y locales, ya está trabajando, este pasado lunes el noble Grillo logro ver muy amigables platicando al ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalupe Victoria, Carmelo Fernández Padilla, y el ahora pre candidato a diputado por el PRD Iván Saucedo Delgado, ¿Quién dijo que no se podría?

Solo quiero recordarle que estos dos actores políticos que le menciono, dieron mucho de qué hablar en las elecciones locales del 2019, Iván Saucedo, siendo la mano derecha de David Ramos Zepeda, fue perseguido y grabado en video por la gente del PRI, que en su momento comandaba Carmelo, hoy por la situación que se vive en México estas personas se unen para poder competir contra una maquinaria $$$$$$$ llamada Morena, y ahora es posible verlos dialogar juntos sobre cómo se podrá trabajar por mantener el unida a la ciudadanía pero en favor de sus propuestas, vamos, todos contra AMLO, definitivamente según lo mencionan la única manera de que no tenga todo el poder un solo hombre, o una sola persona como hasta ahorita, es necesario que no obtenga la mayoría del congreso de la Unión, es decir que los diputados federales puedan de alguna manera legal frenar las acciones que está realizando López Obrador, hoy se llaman unidos por México, y será posible ver a muchos actores de diferentes partidos que han sido enemigos políticos, aclarando, no son temas personales, son políticos, hoy los veremos darse la mano y trabajar un solo frente común, quien lo iba a imaginar, Iván ex panista ahora perredista cotorreando amigablemente con el priista Carmelo Fernández, ¿o no es cierto?

El partido Verde Ecologista se sabe que trabajara con sus propios candidatos para la elección local, y uno de ellos se dice que será Gerardo Villarreal Solís, y todo indica que puede ser un candidato muy fuerte, no se puede negar que el llanero ha trabajado en todos los municipios, y mucho también ha trabajado en los municipios del distrito 03 federal, vamos, si lo mandaran de candidato al federal por Morena y Verde, sería muy difícil ganarle, pero también es cierto que si va por el local 14, va a ser un hueso muy duro de roer, no va ser fácil para la coalición PAN, PRD y PRI ganarle, simple y sencillamente porque se toparan con alguien que tiene presencia y le sabe al tema, de Morena al local no se escucha nada ni nadie, hay varios inscritos pero nada seguro, esperemos para poder opinar al respecto. Hasta la próxima.