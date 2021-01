ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -El bigotón de José Marrufo Fernández, de la comunidad de Cieneguilla en el municipio de Poanas, hablo y hablo fuerte sobre la dirigencia priista, al parecer se molestaron ¿no es cierto?

Pero déjeme le digo amigo lector, que después de publicada la nota tanto en el portal digital de este matutino como en el periódico impreso, llegaron muchas llamadas telefónicas para este servidor, el 99 por ciento felicitando lo dicho por José Marrufo, ya que aseguran que la actual dirigencia tiene abandonada a la mayor parte de los priista, porque aseguran que se han dedicado única y exclusivamente a un grupo muy minoritario, esperando que con ese grupo puedan llegar acomodarse todos ellos en los pocos lugares que se puedan alcanzar, Pero por supuesto van a requerir del grupo mayor de priistas, de los mismos de siempre, de ahí que aplauden lo escrito por José Marrufo, total dicen que para que les vaya bien al interior del PRI necesitan portarse mal, ellos tienen muchos años portándose bien y los han tenido abandonados, ¿o no es cierto?, por lo pronto están servidos amigos que nos han estado hablando al respecto, y si tienen mucha razón, en muy poco tiempo vamos a ver a los dirigentes y sus candidatos abrazando y queriendo comerse a la ciudadanía a besos, claro, buscan votos, y para lograrlo hay que aparentarlo, ¿o no?.





Le han estado preguntando a este Grillo que porque no hemos invitado a un líder del partido de Morena a los programas de los martes en Facebook, y la respuesta es sencilla, no sabemos de manera oficial quienes sean los dirigentes de Morena, sabemos que hay grupos, que se han estado registrando como aspirantes a candidaturas, pero aún no hay candidatos definidos, como tampoco dirigencias definidas, andan tan enredados entre ellos, que no tienen quien los represente de momento, pero en cuanto sepamos, o si ustedes saben quiénes son, con gusto los invitamos a programa de la Grilla Llanera y platicamos de política y planes a futuro, pero ojala y sean personas debidamente autorizadas a realizar una entrevista, y no oportunistas que quieren darse a conocer sin tener la autorización de su propio partido de Morena, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.