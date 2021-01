Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Ya comenzaron en las redes sociales a salir las almas caritativas de quienes buscan ser elegidos como candidatos a diputados, personas que muchas veces ni en su casa las conocen y ahora ya son lo mejor que ha tenido Durango, o bien caras demasiado conocidas que de plano causan molestia en la sociedad, ¿o no es cierto?

Empezamos a ver una campaña de publicidad en redes sociales de quiénes buscan la candidatura de algún partido, pero en los últimos días por el rumbo de los Valles de Súchil Nombre de Dios y Vicente Guerrero, una joven de nombre Pamela García Brito, ya tae toda una campaña bien montada, lo que nos llama la atención es que varios priistas dicen que la están manejando como posible candidata solo por ser muy amiga de la China Hernández López, actual diputada local por el distrito 15, y lo que buscan es que al salir de ese distrito la China deje a alguien de su confianza, pero si se revisa el trabajo de la joven diputada la verdad no hay mucho que destacar, así como para que pueda dejar sucesor no se ve, y eso no lo dice el Grillo, muchos priistas lo han estado señalando, y por supuesto lo que dice la gente no priista esta mucho peor, así que vamos a ver una campaña bien montada buscando que esta joven Pamela llegue a ser candidata y luego diputada, ¿tendrá los méritos, conseguirá convencer a la ciudadanía que es el perfil correcto, la China lograra que apoyen a su amiga, la conocerá la gente de los valles y el Mezquital?, es una serie de preguntas que seguramente nos estarán contestando los mismos ciudadanos en poco tiempo, porque ya está en el aparador político del PRI y nada se queda oculto, ¿o no es cierto?

Caso contrario a la región de los llanos, aquí no se ve mucho movimiento, se dice que será David Ramos Zepeda, actual diputado local, quien ira como candidato de la alianza de partidos, pero no ha dejado de caminar por el distrito 14, ya sabe cuáles son los caminos a seguir y en que puertas tocar, de ahí en mas no se le ve a nadie, bueno a Ismael Ayala, quien se registró como aspirante a candidato a diputado federal por Morena en el distrito federal 03, ahora le da por ir a Guadalupe Victoria a comer tacos de barbacoa en la calle y publicar en las redes sociales que están muy buenos, a eso en los tiempos pasados de la política se le llamaba darse un baño de pueblo, lo que no hicieron antes ahora ya lo empiezan hacer, o a tomarse la foto llevando una despensa a la gente humilde, es lo que saben hacer algunos de los políticos y lo veremos muy seguido en las redes sociales hasta que termine las elecciones de este 2021, donde buscan los partidos unidos que López Obrador no tenga la fuerza que tiene ahorita, con la cámara de diputados y senadores a sus pies, que lo que pide se le concede, quieren hacer un contrapeso legal, vamos a ver si les funciona, lo que si cae mal a veces, es como le quieren ver la cara de tonto al ciudadano con sus publicaciones, y eso lo hacen todos, ¿o no es cierto?

asta la próxima.