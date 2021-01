Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Honor a quien honor merece, la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, un día tiene una actividad de trabajo y obras para su gente, y otro día también, y por supuesto que también tiene grandes problemas económicos por los recortes presupuestales, así que es muy aplaudible lo que se le ve haciendo todos los días.

Del distrito 15 local, si continúan los priistas tratando de meter a las mismas caras femeninas de siempre, y que nada tienen que ver con el desarrollo y la actividad diaria de esa zona de Durango, podrán ir unidos con el PAN y el PRD, pero se los va a llevar la hingada en las urnas, y eso no lo dice el Grillo, lo dicen los priistas, panistas y un grupo muy mínimo de perredistas que existe en esta región, o ponen algún perfil relacionado con su zona, o se abstienen de votar, y esa abstención le beneficiara a la cuarta transformación, o sea a Morena, si quieren tómelo como un recado de sus mismos seguidores, que ya están hasta la coronilla de ver las mismas caras de siempre, ¿o no es cierto?.

Por Morena, anda buscando ser candidato a diputado federal en el distrito 03 el profesor Ismael Ayala Salazar, originario de Poanas, quien se auto define como un hombre de palabra, quien estuvo un tiempo trabajando en el gobierno de José Aispuro Torres en desarrollo rural del Estado, después se salió o lo salieron y se fue con José Ramón Enriques Herrera a la dirección de desarrollo rural municipal, algo se escuchó que tiene pendientes de aclarar algunas facturas millonarias, pero nada más se ha dicho, hoy buscar ser candidato de Morena al 03 federal, y reitera que es un hombre de Palabra, ¿usted qué opina amigo lector?.

En la pasada visita que hiciera el gobernador de Durango, el doctor en derecho José Aispuro Torres a Guadalupe Victoria, nuevamente volvió a declarar a los medios de comunicación que se iniciara en algunos días más la obra de rehabilitación del pavimento de la carretera de Antonio Amaro a Cieneguilla del municipio de Poanas, y si tiene usted mucha razón amigo lector, ya lo ha declarado muchas veces, y ninguna de estas veces ha sido cierto, la primera vez que lo dijo fue un 18 de junio de 2018, en el parque San José de Guadalupe Victoria, y no cumplió la secretaria de obras públicas Estatal, de ahí a la fecha lo ha anunciado muchas veces más, pero no perdamos la fea, ojala y esta vez sí sea la buena, recuerden que la esperanza es la última que debe de morir, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.