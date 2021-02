Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Gran sorpresa causo la noticia de que la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, seria nombrada candidata a diputada feral en el distrito 03, cuando se escucharon muchos nombres, pero ninguno de esos convencía a los electros de la región de los llanos.

Este distrito se dijo que ya estaban escriturado a nombre de Adrián Alanís Quiñones, ex secretario general de gobierno, pero siendo muy honestos y claros, a la gente d la región, y de los tres partidos políticos que van juntos, PRI, PAN y PRD, no les agradaba la idea de que el arquitecto fuera su abanderado, vamos, no tenía nada que ver con la región, se escucharon otros, la China Hernández López, tampoco convencía a la gente, incluso el mismo nombre de Esteban Villegas Villarreal, algo no le agradaba a la gente, después se dijo que sería la actual secretaria general del PRD en el Estado, Elizabeth Sotelo Ochoa, se veía bien por ser originaria de Cuencamé, al final y de manera muy sorpresiva se dijo que la priista Luly Martínez, seria quien abanderaría dicho distrito, y créame que causó sorpresa bien, no sorpresa mal, como ha sucedido en otros destapes, la señora Luly llega bien vista, claro que no es monedita de oro, incluso algunos priistas de Cuencamé no la ven bien, y están en duda que la apoyen, pero de un porcentaje se ve alta su posibilidad de hacer una campaña que le pueda dar el triunfo en las urnas, vamos a ver quién va por Morena, Verde y PT, pero de entrada la alcaldesa de Cuencamé inicia con buena aceptación de la comunidad, esta calificada como de las mejores alcaldes que se tienen en el Estado en este momento, a pesar de la difícil situación que se vive en la economía gracias a los recortes del gobierno federal, vamos, la alianza de partidos PRI,PAN y PRD inician en estos 17 municipios con el pie derecho, pero saben que tendrán que trabajar contra el poder económico del gobierno federal, con la entrega de programas sociales con dinero en efectivo, con la vacuna Covid que aun que lo nieguen, ya la están usando de manera política, así que vamos a esperar para ver que otros rostros se van haciendo oficiales para buscar ser el próximo diputado federal, y locales, que nos darán mucho de que hablar, y en el caso concreto de Luly Martínez, nos falta ver quien se va a quedar en la presidencia municipal, eso también es un tema muy importante que seguiremos muy de cerquita, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.