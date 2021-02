Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el distrito 15 local con cabecera en el municipio de Nombre de Dios, existe una alta posibilidad de que Nancy Carolina Vázquez Luna, actual diputada local plurinominal por Morena, busque participar en la contienda constitucional, y si eso se le da, la coalición de partidos del PRI, PAN y PRD, se van a ver en aprietos para ganar la elección.

¿porque pueden verse en aprietos?, muy sencillo, Nancy Vázquez es originaria del distrito, ampliamente conocida en los municipios de Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil, probablemente no tenga mucho trabajo realizado en la parte alta de la sierra del Mezquital, pero ahí estaría el trabajo de Morena como partido, la presencia del gobierno federal que sin duda alguna les va a ayudar a todos los que abanderen el partido de Morena, pero reitero, la sola presencia de Nancy Vázquez en las boletas de elección ya tienen a la coalición de partidos preocupada, y más si ven que en ese distrito no han hecho las cosas correctamente, se lo están heredando a cualquier priista como si ya estuviera ganado, y no es así, se les olvida que cuando lo gano la China, Gabriela Hernández López, le metieron un trabajo enorme, el mismo ex gobernador y su señora Esposa bajaron de nivel nacional para hacer campaña, se movilizó al 90 por ciento de la cúpula priista Estatal para que la China lograra ganar, así que ahora a quien se lo estén dejando lleva todo en contra, primero, y lo dicen los mimos priistas y panistas locales, si no es un perfil que sea de la región, no se van a meter, si no es alguien que verdaderamente tenga compromiso directo con el votante de los valles, que ni se acerque, y seguramente apoyaran a quien más conocen, y ahí estaría Nancy Vázquez, ¿que para nadie esta fácil ganar una elección?, es muy cierto, ninguno se puede llamar ganado o que la lleve fácil, para todos está muy complicado convencer, y más para los que ahora van en esa alianza que se ve anti natural, pero ahora en la política todo se vale, todo puede pasar, ¿o no lo cree así amigo lector?.

Nos han preguntado sobre Gerardo Villarreal, amo y señor del Partido Verde en el Estado de Durango, lo que sabemos es que anda acomodando las cosas para competir con cuadros propios en las diputaciones locales, solitos y su alma, buscando mantener un registro que lo necesita para seguir vivo en la vida política estatal, incluso se escucha que pudiera buscar de manera personal ser candidato a diputado local en el distrito 14, por su tierra natal, y en lo federal irían en alianza con Morena y PT, pero como apoyo, porque los candidatos los pondría Morena o PT, así que ahorita según se ve lo que le preocupa a Gerardo Villarreal Solís, es amarrar los locales, y mantenerse activo en la vida, y claro, si le dan la oportunidad de estar en el congreso nuevamente, que mejor para él y sus planes políticos, pero ya estaremos viendo mas adelante como se va moviendo Villarreal y el Verde Ecologista. Hasta la próxima.