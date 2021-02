Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el distrito14 ya está definido el candidato a diputado local por la coalición de partidos como el PAN, PRI y el PRD, este último partido es quien lleva la bandera con David Ramos Zepeda, ahorita diputado en funciones, y buscara la reelección.

Mucho se ha dicho que por el mismo distrito ira el dueño del partido Verde en Durango, Gerardo Villarreal Solís, pero solo se ha dicho, no se ha oficializado nada, se escuchan varios nombres más de los nuevos partidos políticos que se acaban de formar en México, las redes sociales y fuerza México creo, pero tampoco con gente muy conocida, así como para que se les tenga algún miedo en las urnas, de la misma manera no se ha escuchado nada del partido poderoso $$$$$$$$ de México, Morena, tampoco hay nada definido, porque ni ellos mismos han tenido la capacidad de definirse o de organizarse entre ellos, vamos, no hay una dirigencia oficial en Durango de los Morenos, como por lógica no hay una dirigencia en los municipios, hay quienes se dicen los lideres pero sin tener el sustento legal, así que con Morena debemos de esperar un poco más para conocer quienes los representaran en una campaña y por ende en las urnas.

Otro nombre que ha causado verdadera extrañeza, pero también hay que decirlo, no agradable, es el de Carlos Aguilera, el ex alcalde de Lerdo, a quien se le conoce por ser un hombre serio, de palabra y entrón, quien ha tenido varios cargos políticos por el PRI, supimos y lo escribimos que se puso a buscar nuevamente que lo nombraran candidato a diputado federal por el distrito 03, pero no se pudo, y ahora se dice que escucho el canto de las sirenas de Oscar García Barrón, y se dice que será el candidato de Movimiento Ciudadano al distrito 03, y hay que decirlo, varias personas les han comentado a este Grillo que les gusta la forma de ser y de hablar de Carlos Aguilera, pero definitivamente si es cierto que se fue por Movimiento Ciudadano, no lo apoyaran en una salida del PRI con la cabeza caliente, una persona inteligente no puede dejar que le gane la ambición personal, per reitero, eso se escucha, vamos a esperar unos días para saber que dice el mismo Carlos Aguilera, el grandote de Lerdo Durango.

En el municipio de Poanas, en el ayuntamiento, algo paso que de repente nos enteramos que ya no tienen vehículos en los diferentes departamentos, casi todas las direcciones están con las manos amarradas porque no hay en que moverse, pero deje investigamos el caso y le compartimos por qué amigo lector de Poanas, por hoy. Hasta la próxima.