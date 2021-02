Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Elizabeth Sotelo Ochoa, quien ya ha tenido varios cargos políticos, fue nombrada no hace mucho tiempo como secretaria general del PRD en el Estado, y este martes presento su renuncia con una carta dirigida a Miguel Ángel Lazalde, dirigente Estatal.

Elizabeth Sotelo acusa a los dirigentes de este partido de haber entregado en charola de plata el distrito federal 03 a los priistas, algo que no sería muy cierto, porque hasta ahorita este distrito solo lo han ganado los del PRI, actualmente lo gano AMLO, mandaron a una priista llamada Maribel Aguilera, pero siempre lo había ganado el PRI, partido político que por cierto la hizo crecer en la vida política nacional y local, fue presidenta municipal y diputada federal y local creo, todo por el PRI, pero hoy reniega de ellos, y está en su pleno derecho, sabemos de buena fuente que ahora participara en alguna candidatura del partido Verde ecologista, y sin duda alguna que aún hay gente que confía en su actuar y la siguen, no mucha la verdad, así que vamos a ver hasta dónde llega este episodio de la novela llamada Va por México en el distrito federal 03.

Ya lo habíamos comentado antes, en este reburujo de partidos y alianzas habrá quien no esté contento o quien no le entienda a la campaña, y aunque usted no lo crea amigo lector es muy sencillo, lo que buscan estos partidos, PRI, PAN y PRD, es que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, no tenga el control total del país como lo tiene hasta ahorita, porque con las cámaras de diputados y senadores a su favor, lo que proponga se aprueba sin mover una coma o un punto, y muchas de estas acciones que ha propuesto el jefe del ejecutivo federal no están bien, pero como lo dijo el jefe se aprobaron, vamos, los presupuestos a los estados y por ende a los municipios, cada vez más los tienen ahorcados, y la ciudadanía, el pueblo, al primer lugar que acuden a buscar ayuda es a los municipios, a las presidencias municipales, y no pueden ayudar porque los tienen con el pie en el pescuezo, de ahí que forman esta alianza buscando hacer un equilibrio a la hora de tomar decisiones que nos importan a todos, aunque no le entendamos a los temas federales, de todos modos nos repercuten, ¿o no es cierto?, vamos a seguir al pendiente de cómo se desarrolla esta campaña política medio rara, y por supuesto a quienes si trabajen a favor o quienes le hacen al vivo solo aparentando. Hasta la próxima.