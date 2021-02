Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Dentro de la administración municipal de la alcaldesa Luly Martínez en Cuencamé, hay un grupito de personas muy selectivas, y creen que con estar marcando “tu si, tu no”, le va ayudar a Luly en la próxima contienda, y en eso están muy equivocados.

Si ese grupito cree o piensa que ya tienen ganada la elección del primer domingo de junio, están en el error más grande, y reitero, es un grupito de personas las que están según ellos cuidando y seleccionándole a quien si le permiten que se acerque y a quien no le permiten que se roce con ellos, pensando que con eso la ayudan, y me queda claro que no es la manera de pensar de la alcaldesa Luly Martínez, a quien tiene este Grillo muchos años de conocerla, pero claro que ahora con las responsabilidades que tiene no se alcanza a dar cuenta de todo lo que sucede a su alrededor, cree o le hacen creer que está en una burbuja de color de rosa, y no es así, hay señalamientos a su administración, que son lógicos, nadie es monedita de oro, creen que porque van en una alianza con los tres partidos más fuertes del distrito ya están del otro lado, y no es así, esa actitud selectiva le puede retirar a mucha gente valiosa, y después se van a preguntar, ¿Qué paso?, pero ya va a ser tarde, ojala alguien le haga ver a la alcaldesa que tanto apapacho le puede hacer daño, si le quieren ayudar, háblenle con la verdad, y dejen de ser selectivos, porque en las urnas lo que se ocupa son votos, no divisiones, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Vicente Guerrero, ya van varias personas que no hacen cometarios sobre la actitud de los miembros del Cabildo, dice que ven a un alcalde, o sea Orlando Herrera Aviña, moverse como si no tuviera un cabildo a quien escuchar, vamos, que lo que dice Orlando en cabildo ya no es una propuesta, es una orden, y todos a acatarla sin renegar, hay muchas cosas buenas que se han hecho y eso no se puede negar, pero señalan los vicenteguerrerenses que los integrantes del cabildo, y todos, de todos los partidos, políticos, pueden tener una de tres cosas, una, o le tienen miedo, dos, todo lo que les ordena es correcto, o tres, los tienen arreglados con algo $$$ fuera de la nómina para que sean tan agachones, eso dicen los ciudadanos y la verdad si cala, déjeme amigo lector estar en alguna reunión de cabildo para ver cómo se comportan, o escarbarle poquito para saber porque todos los regidores, de todos los partidos, son tan buena gente que no molestan al señor alcalde, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.