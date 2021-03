Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Han estado preguntando en el municipio de Poanas, y algunas personas de la región de los valles de Súchil, Vicente Guerrero y Nombre de Dios, ¿quién es Paloma Pérez?, mismas que se ha mencionado últimamente en repetidas ocasiones en las oficinas principales del Comité directivo del PRI Estatal.

Bueno pues buscando algo de información al respecto le diremos que, Paloma Pérez es actualmente la secretaria general del PRI en el municipio de Poanas, ha participado apenas en la campaña del ahora ex priista Armando García Meza en el año 2019, pero sólo como asesora jurídica, en ese momento le faltó salir a las calles a conocer la gente y la problemática del municipio, anteriormente solo apoyó la campaña de la Doctora Daniela Ramírez, actual regidora, misma que por cierto ha mostrado mucho trabajo en su responsabilidad como representante de la comunidad, pero también se sabe en ese momento Paloma hizo el apoyo desde su casa, sin salir a ensuciarse las suelas de los zapatos, cuando inicio a participar activamente en el partido tricolor es cuando llega de secretaria general al lado del actual presidente del PRI de Poanas, Ernesto Saracho, esto en el año del 2020, o sea lleva un año apenas en la vida activa de la política, pero ya se anda postulando para diputada local del distrito 15, lo que si hay que reconocerle es que ella anda rebasando con su actitud y presencia al presidente del Comité municipal Ernesto Saracho, pero eso no tendría mucho de dificultad, el dirigente de este partido vive en Durango y quien está a cargo de la mayoría de las actividades es Paloma Pérez, Saracho solo se presenta a atender a los priistas los domingos, ¿o no es cierto?; a grandes rasgos ella es Paloma Pérez, quien ha empezado a hacer presencia en el priismo de Poanas, pero de eso a que se le mencione como posible candidata a diputada local en el 15, se ve como descabellado, que también es cierto lo que un experto le decía al Grillo, si se trata de mandar a alguien que no importe como pierda, puede ser Paloma Pérez, ¿o no es cierto?.

Merecido reconocimiento recibió el municipio de Cuencamé, el ejido Severino Ceniceros, esto en el congreso del Estado, bien por los mensajes de los líderes parlamentarios del partido verde Gerardo Villarreal Solís, David Ramos Zepeda del PAN, Paco Ibarra del PRI, el representante de la fracción de la cuarta transformación, Alejandro Jurado Flores, no llevaba nada, no trae nada, ni en el conocimiento de la historia ni en el corazón para hablar siquiera algo alusivo a la tierra que dio 21 generales a la revolución mexicana, es cuanto amigos lectores. Hasta la próxima.