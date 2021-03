Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO DGO. (OEM). –Después de la salida de Armando García Mesa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Poanas, recibieron la vista del dirigente Estatal tricolor Luis Enrique Benites Ojeda, ¿Y qué cree usted que encontró amigo lector?.

Pues lo que encontró Luis Enrique Benítez, es que a la convocatoria que se hizo no fueron ya varios cuadros muy importantes de este partido en Poanas, está la duda si no los invitaron, si ya no van a ir o si están molestos por cómo se han dado las cosas en el primoroso de Poanas, aseguran las fuentes del Grillo, y son buenas, que Armando no se lleva a mucha gente priista con él al partido Verde, que según se sabe por debajo del agua, es a donde se va a ir como suplente de candidato a diputado local, pero si se sabe que muchos, así como se los estamos escribiendo, muchos priistas de Poanas están muy encabritados por como han hecho los amarres para la mentada alianza con el PAN y el PRD, vamos, cuando les han empezado a mandar mensajes que la candidata a diputada local puede ser Paloma Pérez, actual secretaria general del PRI local, más coraje les da, porque dicen que no tiene aún las tablas para una candidatura de este tipo, pero también reniegan porque aseguran la actual dirigencia municipal priista busca solo acomodar a dos o tres gente que son los que siguen al dirigente municipal Ernesto Saracho, el resto de los priistas de toda una vida de trabajo, que se los cague la hingada, (así dicen), de ahí que hay una gran molestia con muchos priistas y eso lo vivió y lo sintió en carne propia Luis Enrique Benítez, quien al parecer no logra hacer algo que tenga contenta a su gente en Poanas, y en muchos otros municipios tampoco, ¿o no es cierto?.

Le digo que en varios municipios hay molestia con Luis Enrique Benítez, y otro ejemplo esta en Guadalupe Victoria, ya son varias las personas priistas que le han comentado a este Grillo que no están de acuerdo que se hable de que Carmelo Fernández Padilla, sea suplente a diputado local en el distrito 14, aun no se hace nada oficial según sabemos, pero si los priistas lo andan diciendo y en tono de molestia, por algo ha de ser, que no sabemos la raíz de la molestia, si Carmelo Fernández fue su candidato a presidente municipal y logro sacar una muy buena cantidad de votos, y en ese momento varios de los que se han quejado lo apoyaron, y mucho, ¿Por qué ahora no están de acuerdo?, será cosa de investigar un poco más, pero a quien lo culpan de este arreglo con el PRD es a Benítez. Hasta la próxima.