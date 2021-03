Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Poco a poco el ex priista, ahora dirigente estatal de Movimiento ciudadano, Oscar García Barrón, le va pegando a lo que antes era su querido partido, en Vicente Guerrero ya se llevó a Lulú Esquivel, y con ella se van varios cuadros priistas importantes.

Fue este cuatro de marzo cuando se le tomo de manera oficial la protesta de la nueva coordinación municipal, ahora así le llaman en el MC, lo que era la presidencia de algún partido aquí le llaman coordinador municipal, y Lulú Esquivel, se lleva varios cuadros de la estructura priista, fue dos veces secretaria general, una vez regidora y de ahí no paso, porque quieren tomar los primeros lugares solo unos cuantos, eso dicen, y a Lulú no le permitan avanzar en crecimiento político, llegó Oscar García Barrón y la convenció, se la lleva con varias personas que durante años han realizado trabajos en beneficio del priismo de Vicente Guerrero, así que vamos a estar muy al pendiente de que va a pasar con estas estructuras que está formado García Barrón, que sin duda alguna pian pianito les va pegando golpes bajos a los priistas, porque les va quitando a gente de sus estructuras, y aun que lo nieguen, les pega, ¿o no es cierto?.

Siempre se dijo que la fortaleza de Oscar García Barrón la tenía en el PRI, y hubo quien aseguro, o casi aposto que no lo seguiría nadie, pues ahora con la alianza de partidos vemos que no es así, hay quienes de plano no les entra por las orejas que tenga que ir de la mano con el PAN, aunque se sabe que no andarán juntos en una campaña, cada partido por su lado trabajara pero con un mismo candidato, y en el caso de Vicente Guerrero, a Lulú Esquivel y a varias de las personas que se van con ella, no les cuadro la idea y prefieren irse a Movimiento Ciudadano, algo que sin duda fortalecerá a García Barrón, porque eso significa más votos, no va a ganar diputaciones locales, ni federales, no le alcanza, pero eso es lo de menos, lo que se busca es mantener un registro y con ello mantienen vivo al partido, y más adelante abra más elecciones que le pueden dejar mejores resultados, como algunas presidencias municipales por ejemplo, ¿o no es cierto?, estaremos al pendiente, por lo pronto que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.