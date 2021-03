Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hasta este noble, pero sobre todo inofensivo insecto, llego una información sobre la casa hogar del anciano de Guadalupe Victoria, misma que deseo de todo corazón que sea una mentira, un mal entendido o un chisme de pésimo gusto, pero investigo más del tema y le comparto amigo lector.

Los participantes para las próximas campañas electorales ya están en el cajón del partidero, faltan algunos días para que de manera oficial puedan arrancar campaña, y si es cierto, faltan algunos nombres todavía por conocer, y los que más se esperan saber son de los candidatos de Morena, se dice que va nuevamente a reelegirse Maribel Aguilera, quien por cierto ha estado circulando en varios municipios con trípticos de esos que los meten por debajo de las puertas a las casas, donde asegura ser una mujer de palabra que ha cumplido con su gente, no habla dicho tríptico de la relección, pero se entiende que si manda publicidad es por algo.

Quien ya está en plena campaña por Morena es el profesor Ismael Ayala Salazar, originario de Poanas, conocido en su tierra como el Bombón, este profesor lleva como padrino al doctor José Ramón Enríquez, actual senador que llegó por el PAN y se volteo a Morena, y al parecer ahora es quien quita, pone o decide que se hace en el partido del peje, y si algo trae Ismael es un equipo de producción fuerte, camarógrafos y productores de videos, todos los días sube a las redes uno o dos videos de dónde anda y con quien dialoga, por eso le digo que ya anda en campaña buscando la candidatura a diputado federal por el tercer distrito de Morena, ¿tendrá la señal divina que lo mantiene ya en campaña con equipo y $$$$$ todo lo que necesite?.

Donde hasta el momento de escribir esta columnilla no se tenía un nombre ya definido, era en la alianza Va por Durango en el distrito 15, le corresponde al PRI, pero no han encontrado quien sea la candidata, porque debe de ser mujer, sí se mencionaron varios nombres cuando empezó el rejuego, pero la verdad ninguna de las mujeres que se mencionaron tenía nada que ver con el distrito, de esas persona que dicho con mucho respeto, les ponen un sombrero y las publican, pero la gente de los municipios de Mezquital, Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil, conocen a su gente, saben que no son de ahí y por lo tanto ni siquiera saben cuáles son las verdaderas problemáticas, ¿Qué gano la China Hernández?, si pero con todo un aparato nacional trabajando en su favor, y hoy no va la China en ese distrito y dicho aparato político no operara igual, así que no está nada fácil que lo ganen, ¿o no es cierto?, vamos, si Morena decide mandar a Nancy Vázquez como candidata al 15, llega con la posibilidad más alta de triunfo de cualquier otra mujer, valórelo y lo cometamos amigos, por hoy. Hasta la próxima.