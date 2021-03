Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Estaban platicando tres personas del municipio de Poanas, y le pregunto una a otra, ¿Qué tal te salen las sopas? Excelente dijo, y la tercera replico, “tú qué sabes de sopas si nunca has ido un 19 de marzo a Orizaba Poanas”.

Hoy 19 de marzo en la localidad de Orizaba en Poanas, casi en cada casa hay reliquia o como le llana en aquella parte del estado, Taquito, y se dice que se preparan las sopas más deliciosas de toda la región, en cajete de barro y con leña, así que, si usted ha ido un 19 de marzo a Orizaba, puede hablar de buenas sopas con asado de puerco, felicidades a los que llevan el nombre de José y Josefa.

Lo escribimos en la pasada columna, la salida de muchas personas del partido Movimiento Ciudadano que se incorporaron al PRI, causo y está causando revuelo, pero déjeme le digo que las fuentes del Grillo son de excelente calidad, el alcalde Luis Valdez dialogo directamente con un mentado Ismael Hernández Deras, quien le ofreció apoyo en obras y acciones, en gestorías de alto nivel para que a su municipio le fuera mucho mejor, y esa fue la causa de que Luis Valdez decidiera cambiarse de partido político, lo que ahora tiene muy molesto al profesor Oscar García Barrón, quien llamo al alcalde basura y muchas cosas más, algo que tenemos que decirlo, a mucha gente no le pareció lo dicho por el ex priista, ahora dueño del Movimiento Ciudadano en Durango, porque también en la política debe de haber respeto y educación, y la manera como se expresó el líder del MC se les hizo algo corrienton, pero así es la política amigos, ahora esperemos ver que este cambio donde el alcalde busca mejores oportunidades para Poanas, se den, y se reflejen en obras y acciones que le dejen buenos resultados a sus representados.

Nos dicen que estemos muy atentos a un joven llamado Zabdiel Carillo Bocanegra, de quien sabemos es hijo del ex alcalde de Cuencamé Pablo Carrillo, este joven dicen que puede llegar a tener un futuro político muy importante, ahora es uno de los que busca ser candidato a diputado federal por el distrito 03 por Morena, aseguran que puede dar la sorpresa, no tenemos el gusto de conocerlo, bueno sí, pero el Grillo lo conoció cuando era un niño, ahora ya de joven profesionista no sabemos que armas porta en la política, pero estaremos muy atentos a su desarrollo, lo que si les podemos decir, es que en Morena hay varios tiradores a la candidatura del 03 distrito, y el único que ya anda en campaña con todo el apoyo $$$$$$$ no sabemos de quien, es el profesor Ismael Ayala Salazar, mejor conocido en Poanas como el Bombón, hay varios más que aseguran van a ser los elegidos, otros apuestan tronchado que será la actual diputada federal Maribel Aguilera, quien también ya trae una campaña de casa por casa, pero vamos a ver quien será quien cargue con la responsabilidad de retener el tercer distrito para Morena. Hasta la próxima.