Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la región de los llanos, a partir del próximo cuatro de abril que se inicien de manera oficial las campañas a diputados locales, se va a dar un choque de trenes canijo, por lo menos tres candidatos serán locales y cada uno trae con queso las tortillas.

Por la alianza Va por Durango, va David Ramos Zepeda, se dice que lleva de suplente a Carmelo Fernández Padilla, del PRI, juntos van hacer una campaña fuerte y claro que van con todo para ganar la diputación, David Ramos ha demostrado ser un político aguerrido, cuando nadie pensaba que podía ganar en el 2019, se los llevo, y no ha dejado de trabajar el distrito, y ahora va buscando ser reelegido, y va a ser un hueso duro de roer, si los panistas, priistas y perredistas se ponen las pilas, lleva mucha o una ventaja muy considerable, y al ser de Guadalupe Victoria tiene la obligación de moverse para no quedar abajo, ¿o no es cierto?.

Otro aspirante que también no ha sido del montón, ha logrado hacer un buen trabajo político tanto en el congreso como en el distrito 14, durante mucho tiempo se le ha visto en los municipios que competen a dicho distrito, y ahora busca quedarse en el congreso del Estado por la vía de los votos de mayoría, Gerardo Villarreal, líder del partido verde y actual diputado local, también es de Guadalupe Victoria y tiene una presencia por demás importante, trae una ola verde trabajando fuertemente no solo de ahora, desde hace tiempo que así se le ve y eso se va a reflejar en votos, y claro, por ser de Guadalupe Victoria no se va a dejar que lo dejen atrás, ¿o si diputado?.

Otro candidato que de buena fuente ya nos lo confirmaron, es el ex alcalde priista de Victoria, pero ahora va por Movimiento Ciudadano, Marcial García Abraham, también hueso duro de roer, Marcial en su paso por Acción Nacional, el PRI, como diputado local y alcalde, ha logrado acumular muchos amigos y también mucha experiencia en la política, sabe cómo se maneja el asunto y por supuesto que no va a dejar de los otros dos gallos fuertes, vamos, entre estos tres candidatos habrá un choque de experiencia y manejo del micrófono, manejo de opiniones y será muy interesante poder verlos alguna vez juntos en algún debate, claro que aún falta saber quien va por Morena y otros partidos, pero creo que desde ahora le puede decir el Grillo que entre estos tres, estará en nuevo diputado local del distrito 14, ¿o no lo creen así?. Hasta la próxima.