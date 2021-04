Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este cuatro de abril iniciaron las campañas electorales para diputados federales, y hasta el momento solo hemos visto que arrancaron los dela alianza va por Durango, de los de Morena, Fuerza México, Movimiento Ciudadano y los del Redes Sociales, no se han visto, veremos más adelante si ya inician.

La madrugada del día cuatro, con los primeros minutos de este día, las dirigencias del PRI, PAN y PRD iniciaron su campaña, por ejemplo, en el distrito 03, pasadita de la una de la madrugada estaban en Cuencamé colocando calcomanías de Luly Martínez, apenas inicio el domingo y ya andaba la misma candidata caminando el centro de la ciudad más hermosa de los llanos, en Guadalupe Victoria, y pasaditas las 12 del mediodía, en un evento completamente diferente a otros que nos ha tocado vivir, se pronunciaron los discursos de los líderes estatales de los partidos y por supuesto el de la candidata Luly, ¿porque un evento completamente diferente?, porque esos eventos eran con cientos de personas, miles en algunos casos, hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) recomienda que no reúnan a más de 50 personas, también porque nos tocó ver reunidos en el mismo salón a unos cuantos seguidores de cada partido, lo que nunca antes se pensó que pudiera pasar, vimos ondear banderas de los tres partidos, ahora sí que juntos, pero no revueltos, cada uno en su lugar y saludándose a la distancia, sin duda una página de la historia democrática de México y Durango, vamos a ver el resultado de esta campaña o más bien de esta alianza de partidos, y esto lo veremos el primer domingo de junio, ahí sabremos como adopto el ciudadano común y corriente esta propuesta electoral, que según nos dicen, lo único que busca es que el poder del país no esté en una sola mano, que exista un contrapeso en las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador, ¿lograra esta alianza de PRD, PAN y PRI convencer al ciudadano?, de algo si estamos seguros, si cada partido, o cada militante de cada uno de estos partidos participa, Luly Martínez se puede considerar diputada federal, Morena por el dinero que reparte en los programas sociales esta fuerte, pero también es muchísima gente la que no está de acuerdo, solo que dividida, si se logran unir en esta alianza, va a triunfar, si no logran vender bien la propuesta, la idea que se persigue, seguirá mandando Morena y sus malas decisiones, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.