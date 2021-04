Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Mucho se dice que la vacuna contra el Covid-19 está siendo utilizada con fines electorales por la gente de Morena, y claro que esto les puede dar un excelente resultado a la hora de juntar votos, ¿o no es cierto?

Pero en dos casos de los que tiene conocimiento este noble, pero sobre todo inofensivo insecto, la pregunta seria, ¿con ese comportamiento de los responsables de los servidores de la Nación le dejara votos a favor?, y decimos que los servidores de la nación porque al final de cuentas son los operadores políticos de Morena, y estos casos son en Peñón Blanco y Pánuco de Coronado, donde los dos delegados o responsables de los servidores, se portaron de una manera por demás prepotente, inculta y hasta muchas veces según nos indicaron los entrevistados, groseros, llegaban los viejitos, porque la vacuna es para los mayores de 60 años, y por una copia no muy clara, los regresaban a sacar más copias y de paso les decían que si querían, si no se podían ir a sus casas, porque ellos no tenían ninguna necesidad de estar explicando tantas veces porque los requisitos, muchos familiares de los adultos mayores salieron con ganas de darles un par de cachetadas por cómo fueron tratados, reitero, por algunos de los servidores dela nación, porque también en el caso de los trabajadores del sector salud, dicen que en Peñón Blanco llego un médico y de inmediato sin importar lo que dijera el o la responsable de los servidores, comenzó a realizar su trabajo de vacunación, dando agilidad al tema y atendiendo de manera inmediata y amable a los ancianos, algo que alegro a estas personas, porque hubo quien en cinco minutos entro y salió vacunado, lo que no sucedía con los servidores nacionales, a la mayoría le ponían pretextos y los regresaban, y créame que esa altanería no les va a dejar votos, al contrario, se ganan el repudio del respetable público, ¿o no es cierto?.

También hay que reconocer que en los municipios donde ya se aplicó la primera dosis de la vacuna, como lo es en Guadalupe Victoria, por ejemplo, ya la gente está empezando a desesperarse porque no ven o saben de la segunda dosis, mucho se ha informado en los diferentes medios de comunicación, así como también por las secretarias de salud federal y Estatal, que si se pasa el tiempo correcto o marcado por la primera dosis, la segunda ya no servirá de nada, seria caso perdido, y esa esperanza de que puedan estar medio protegidos de esta pandemia que nos ha quitado miles de vidas, desaparece, ojala no tarde la segunda dosis. Hasta la próxima.