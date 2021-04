Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la región de los llanos ya dio signos de vida política una abanderada más al tercer distrito, Mariel Aguilera Chairez, quien busca reelegirse como diputada federal por la bancada de Morena.

Desde el pasado cuatro de abril en la región de los llanos, solo se había visto a los priistas, panistas y perredistas trabajar políticamente a favor de su abanderada Luly Martínez, y fue este nueve de abril que Maribel Aguilera realizo un mitin político, con reducida asistencia, sabemos que esto se debió a las recomendaciones que hace el INE de no aglomerar personas por la pandemia, lo mismo hiciera en su momento Luly Martínez, poca gente, la pandemia no permite que se aglomere la gente como en años anteriores, donde en un evento de este tipo eran miles de personas, ponían a tocar un grupo musical o banda estilo sinaloense y las calles estaban a reventar, si no por el partido o el candidato, si por la música, pero hoy esto no se permite y es muy poca gente la que se convoca, así que esperemos ver si los otros candidatos hace algo similar, o continúan haciendo campaña solo en redes sociales.

Algunas personas le preguntaban al noble e inofensivo Grillo, porque Maribel Aguilera porta un chaleco color guinda, este idéntico al que usan los llamados servidores de la Nación, y la respuesta creo es sencilla, todos los que de una u otra forma trabajan en el gobierno federal o colaboran con Morena, que es lo mismo, usan ese chaleco, y déjeme le digo algo, lo que se ve ahora con los servidores de la nación no es nada nuevo, acudir a los domicilios de quienes están recibiendo algún apoyo de parte del gobierno federal y recordarles o decirles claramente por quien tienen que votar o les quitan sus programas, ya lo hemos visto, lo hizo el PRI por muchos años, después el PAN, también lo hizo, vamos, la manera de trabajar en temas políticos de Morena, no es más que lo mismo que los otros, aquí la cuestión seria ver si ahora la gente se cree que les van a quitar los programas o deberás se asusta y vota por Morena y sus candidatos, no olvidemos que la mayoría de los que militan en Morena fueron priistas o panistas, el mismo hoy presidente de la republica inicio su carrera política en el PRI, ahí fue donde aprendió como mover masas de gente, lo que se hacía hace años para ganar elecciones, lo están haciendo ahora, vamos, es la misma película con los mismos actores, nada más que ya de edad más avanzada, ¿o no es cierto?, y si no lo creen, pregúntenle al ahora encargado de la Comisión Federal de Electricidad en el país como se le hace para que se caiga el sistema a la hora del conteo de votos. Hasta la próxima.