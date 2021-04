Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Con el primer minuto de este miércoles 14 de abril, iniciaron su campaña proselitista Gerardo Villarreal Solís del partido Verde y Eduardo Ceniceros del partido de Morena, esto dos para el distrito 14 con cabecera en Cuencamé.

Claro que hay más candidatos, pero de estos no supimos que tuvieran actividad por la madrugada, pero del perredista David Ramos Zepeda sabemos que a las 10 de la mañana inicia campaña en la comunidad de Ignacio Ramírez de Guadalupe Victoria, a las 12 del mediodía estará en el parque San José de la cabecera llanera, para después de reunirse con algunos sectores, estará a las seis de la tarde en la comunidad de Cuauhtémoc de Cuencamé, ahora sí que como dicen en el argot de las carreras, “se vinieron los caballos”.

Otro de los candidatos es Marcial García Abraham, por el partido de Movimiento Ciudadano, pero no nos han dado a conocer nada de sus actividades, esperemos encontrarlo por la calle para entrevistarlos, bueno a quien quiera, porque sabemos que muchos no quieren decir nada ante una grabadora o una cámara, por ejemplo, hace días les pasamos a varios de los candidatos de toda la región y todos los partidos políticos, un cuestionario de datos personales, con la intención de que se puedan publicar como es, quien es y que hace este candidato, y con ello el ciudadano conozca más de sus candidatos, solo han respondido dos personas, la abanderada al distrito 03 Luly Martínez de la alianza Va por Durango, y la candidata del partido encuentro Social Clara Mayra Zepeda García, ella también candidata a diputada federal, de los locales ninguno ha respondido, o no quieren dar a conocer esta información, o tienen cola que les pisen, ¿o no es cierto?, esperaremos para ver si responden, y que usted amigo lector pueda conocer mas de cada uno de los que buscan ir a cobrar un jugoso sueldo en el congreso local o en congreso de la unión, mínimo necesitamos saber quiénes son y a que se dedican, porque van a cobrar de los impuestos de todos nosotros los mexicanos, ¿o no?.

Por cierto, Gerardo Villarreal tuvo activad a la media noche del 14, para después tener un encuentro ciudadano con todas las medidas sanitarias en la cabecera de Cuencamé a las seis de la tarde, vamos a tratar de rastrear todas las actividades de sus candidatos para estarles llevando sus propuestas o sus pleitos. Hasta la próxima.