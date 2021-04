Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hace años se dio un caso en Guadalupe Victoria, en la colonia ejidal, con un respetable personaje, el notario Lalo Campos Rodríguez, quien se quejó por un lugar frente a su domicilio con música en alto volumen y tremendo escándalo por la madrugada, se quejó en seguridad pública, y resulto que quien tenía la fiesta era en ese momento el alcalde Bernardo Ceniceros Núñez.

Se nos vino a la mente esa anécdota, primero para saludar con mucho gusto y respeto al notario público Lalo Campos, hombre muy respetado y apreciado por la región de los llanos, cuando trabajo en eta zona dejo muchos amigos que hoy lo recuerdan con gran gusto y cariño, y sabedores que es asiduo lector de El Sol de Durango, lo saludamos.

Lo segundo del porque recordar la anécdota, es porque el pasado fin de semana en el municipio de Nombre de Dios, los vecinos cansados por el tremendo ruido y fuerte sonido de un nuevo centro de diversiones nocturnas que se abrió en la cabecera, llamaron a la dirección de seguridad pública para quejarse, porque dichos vecinos ya querían dormir, pretendían descansar y con el alto ruido no era posible conciliar el sueño, pues en la dirección de seguridad publica les aconsejaron que acudieran otro día a interponer una denuncia, se les pregunto, ¿porque no acuden ahorita al lugar y obligan a que le bajen al ruido?, ya es de madrugada y es justo que permitan que los vecinos puedan dormir tranquilos –dijeron - la respuesta de los polis fue que no podían, porque quien estaba ahí de festejo era el presidente municipal, por eso mismo nos acordamos de la anécdota de Guadalupe Victoria, igualita, ¿o no es cierto?.

En la política, le cometeremos que en el distrito 15, quien se comienza a perfilar muy fuerte para ganar o dar un golpe grande con votos, es el candidato del partido Verde, el ex priista José Osvaldo Santillán Gómez, quien trae operando su campaña a la ex regidora priista de Nombre de Dios, ex delegada del PRI en Súchil y creo también en Vicente Guerrero, Norma Roldan, quien también trabajo en contra de las campañas que encabezo Nancy Ríos y Martin Duran, pero eso lo hizo siendo priista, ahora se cree que como anda abiertamente con el Verde, pues ya no sería del PRI, como recordamos también el Verde se llevó al empresario Armando García, y este dicen ya trae trabajando a favor de la causa verde al ex alcalde de Poanas Carlos González, donde también se llevaron a Marisol Salas, ex candidata a presidente municipal por el PRI en Vicente Guerreo, y ahora trabaja para la causa Verde, vamos, Osvaldo ha logrado amarrar varios hilos del PRI que sin duda le van a dejar buenos resultados, lleva de contrincante a la actual diputada priista originaria del Mezquital Sandra Reyes, a quien hay que decirlo, los panistas de varios municipios, e incluso priistas, no la van apoyar, otro contrario de Osvaldo es el ex alcalde de Nombre de Dios, Juan Solís, con la fuerza de la marca Morena puede dar la sorpresa, y aparte porque es buen candidato, empresario serio, pero ahorita se ve que el del Verde lleva amarres finos, que le pueden dar como resultado la diputación, pero de esto y más hablaremos en la Próxima.