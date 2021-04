Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – Son varias las personas que han opinado que la campaña en el distrito 03 federal y 14 local, de Luly Martínez y David Ramos respectivamente va bien, cada evento que tienen se ve fortalecido, pero también dicen que es mucho lo que hablan los dirigentes estatales de los partidos PRD, PAN y PRI.

La presencia de Miguel Ángel Lazalde, Verónica Pérez y Rubén Escajeda en la mayoría de los eventos, les da fortaleza estatal, pero reitera que la ciudadanía va con la intención de escuchar las propuestas o los discursos de los candidatos, y en ocasiones aunque sean buenos temas los que aborda cada líder estatal, se van grandes con el tiempo, y deberían de entender que los discursos fuertes y esperados son los de los candidatos, servidos amigos lectores, ustedes pidieron pasar el comentario y aquí se los dejamos.

Por cierto, que este domingo Luly Martínez se vio fortalecida con gente que genera la opinión y convoca al voto en su tierra Cuencamé cabecera, donde por cierto se le vio al profesor Tomas Martínez, a quien nos dio gusto verlo después de pasar por la amarga experiencia de luchar contra la Covid-19, y que estuviera en la línea tan delgada de la vida y la muerte, excelente verlo ya en actividades políticas apoyando a su partido el PRD profe Tomas, sin duda alguna uno de los sobrevivientes que puede hablar y mucho de lo difícil que es toparse con ese maldito virus que nos ha quitado muchas vidas y ha dejado a familias muy dañadas.

En el distrito 15, el abanderado del partido Verde Osvaldo Santillán inicio campaña, esto lo hizo en un lugar emblemático, la Derivadora de la Villita de San Atenogenes en Poanas, dice que le fue bien, pero como no pudimos ir le conseguiremos algo de información al respecto, pero si nos queda claro que es uno de los abanderados más fuertes a ganar ese distrito, a la maestra Sandra Reyes, a pesar de ir en alianza con los tres partidos fuertes, PAN, PRD y PRI, no se le ve despegar, a pesar de las ganas que le ponen algunos de sus seguidores, como el dirigente del PRD de Vicente Guerrero, el famoso Toño Tiglis, trae un grupo interesante de personas trabajando, pero dicen que lo hacen con miras al 22 y no a la elección del 21, lo veremos, lo que si es que Toño Tiglis le está poniendo ganas al color amarillo de su partido político, y eso le debe de dejar buenos resultados, nada más imagínese que saque más votos que el PRI o que el PAN ahí en Vicente Guerrero, ya lo pueden ver como candidato a la presidencia municipal ¿o no es cierto?, de esto y más lo veremos en otra columna, por hoy. Hasta la próxima.