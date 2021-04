Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este pasado jueves 22 de abril, se celebró el día internacional de la madre tierra, y si no estoy muy equivocado fueron, o fuimos muy pocos los que nos enteramos, ¿o no es cierto?

Lo que se está viviendo en el mundo, pero no nos vamos tan lejos, aquí en Durango y la región de los llanos con una terrible sequía, no es más que por la causa del cambio climático, le estamos dando en toda la mama a la madre tierra, y esta se defiende o reacciona, pero la reacción nos va a matar tarde que temprano, ya las autoridades correspondientes en el tema del agua en Durango, nos están alertando que estamos a punto de quedarnos sin el vital líquido del agua, y vivir sin agua no es posible, ¿o usted amigo lector puede vivir sin agua?, claro que no, pero aun así no lo entendemos, vemos como se desperdicia por millones de litros, como están llevando los ganaderos millones de litros de agua al campo para que no se les mueran de sed sus animales, en muchas comunidades ya viven la pesadilla de no tener agua, pero reitero, aun no lo entendemos, y eso tarde que temprano nos va a costar la vida, aunque usted no lo quera creer, ¿Cuándo?, no sabemos, pero los que saben del tema ven que cada día es más difícil obtener agua potable, antes a 50 o 60 metros de perforación brotaba el agua en grandes cantidades, hoy perforan a profundidades de 300 o hasta más metros y no sale agua, o sale un chorrito muy mínimo, cuidemos el planeta, cuidemos la madre tierra por que está a punto de cobrarnos todo lo que le hemos hecho, ¿o no lo creen?

Este mismo jueves vimos una actividad fuerte en Nombre de Dios del candidato a diputado local por el distrito 15, y déjeme le digo algo, no lo minimicen, si trae con que hacer ruido en las urnas el próximo seis de junio, y después de platicar con este candidato del partido Verde Ecologista llamado Osbaldo Santillán, entendimos porque el empresario Armando García, que se fue del PRI al Verde, anda tan metido en la campaña, resulta que de llegar a ganar la elección, el primer año y medio será diputado Armando García Meza, y Osbaldo se regresa a terminar su administración como alcalde del Mezquital, y el siguiente año y medio será diputado Osbaldo, y no lo dijeron, pero el Grillo se lo imagina, Armando se regresa a Poanas a buscar la presidencia municipal por el Verde, y si ya logran ganar la diputación, verán que pueden ganar la presidencia de Poanas, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.