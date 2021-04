Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En las elecciones locales del distrito 14, se decía que la pelea fuerte seria entre tres candidatos, pero según el sondeo que este noble e inofensivo insecto va recogiendo hasta el día 26 de abril, es que el Verde y el de la alianza rara van adelante, uno más que otro, y el tercero aún no se le ve despegar fuerte, ¿será estrategia?.

Según con la gente que dialogamos en la vía pública de los municipios de Guadalupe Victoria, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar y Peñón Blanco, han escuchado y ven que Gerardo Villarreal del Verde, y David Ramos Zepeda de la alianza rara del PAN, PRI y PRD, son los que están en la jugada, de Marcial García Abraham, del partido del Movimiento Ciudadano, se ve mucho menos movimiento, como que a Marcial le interesa mucho más caminar, tocar puertas y reunirse con gente del municipio de Victoria, no tanto del distrito, pero también les decía líneas arriba puede ser una estrategia, no hacer tantas olas y a la hora de los votos dar sorpresas, pero lo seguiremos monitoreando haber que actividades realiza, por lo pronto van punteros el Verde y la alianza Va por Durango, ¿Cuál de los dos adelante?, usted valórelo amigo lector.

Pero no pueden ni deben de perder de vista al abanderado de Morena- PT, Eduardo Ceniceros, si bien es cierto como político es un verdadero desconocido, también es cierto que trae la marca Morena, que los servidores de la nación andan en campaña a favor de todo lo que sea Morena, hay miles de millones de pesos invertido es este proceso electoral, claro se le llaman programas sociales, y no, no son de hoy, durante muchos años otros gobiernos también los utilizan, PRI y PAN, con otro nombre y menos dinero a la gente, pero había tales apoyos, nada más que ahora son con muchos más dinero cada apoyo, y ese ejercito deberá de estar en aceitadito y listo para la votación del seis de junio, de ahí que no se debe de confiar de los candidatos de Morena-PT, porque si a ellos no los ven en campaña, si se puede ver a su equipo trabajando y fuerte, ¿o no es cierto?.

Nos preguntaban porque el amigo Lalo Campos, quien fuera notario público de Guadalupe Victoria por muchos años, y hoy laborando en la notaria pero en Durango Capital, no ha escrito un libro lleno de tantas anécdotas que ha pasado, como abogado, como fedatario público y muchísimas como político priista, claro que habrá algunas que no las pueda o deba de contar, y otras que son una verdadera alegría escucharlas, pero deje le preguntamos si tiene dicho libro o si se motiva para escribirlo, por lo pronto nos leemos en la próxima.