Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En estos últimos días de la campaña, cada candidato o cada partido político ya tienen sus encuestas, ya saben más o menos como anda el asunto de las preferencias, pero esos sí, salen a decir que ellos son los que van arriba, ¿o no es cierto?

En el distrito 15, escuchamos una plática de unos priistas que dicen su candidata la maestra Sandra Reyes, va arriba si temor a la derrota, aseguran que con los tres partidos no hay manera que algún otro candidato gane esta elección, pero otros estudios serios dicen que el ex alcalde de Nombre de Dios, Juan Solís, con la fuerza de Morena puede ganar dicha elección, y claro un número muy representativo de ciudadanos asegura que los del Verde van a dar la sorpresa, Osbaldo Santillán y Armando García pueden ganar esta elección, vamos, cada uno trae sus propios datos, pero la encuesta única y la que vale, es la que se pueda estar analizando pasadas las nueve de la noche del seis de junio, esa encuesta es la que va a valer porque la va a realizar usted amigo lector y elector, cuando la comunidad acuda a las urnas a depositar su voto, es cuando vamos a ver quién verdaderamente traía las canicas juntas, y este noble insecto continua viendo fuerte, muy fuerte a los Verdes, vamos a ver si cierran con la misma fuerza o dan el cambio, que no lo creo, andan muy movidos y bien coordinados como para ganar la elección del seis de junio en el distrito 15 con cabecea en Nombre de Dios.

Y hablando del distrito 15, al que incluye al municipio chilero de Poanas, dice José Marrufo, conocido priista originario de la comunidad de Cieneguilla, que va a buscar al profesor Manuel Meraz, actual delegado del PRI en ese municipio y quien fuera alcalde de Vicente Guerrero, según lo buscara para darle unos tips de cómo se hacen campañas ganadoras, no campañas perdedoras como la que está realizando en Poanas el profe Meraz en su encargo de delegado, algo no anda bien porque Marrufo ve que el delegado no está cumpliendo con una responsabilidad, y esta es hacer ganar a sus candaditos, ¿o no es la idea profe Meraz?.

En el distrito federal 03, con cabecera en Guadalupe Victoria, dicen que sin problema la actual alcaldesa de Cuencamé con licencia, Luly Martínez, va ser diputada federal, vamos, si se repite la votación de los tres partidos pero ahora juntos, Morena no llega a ganar dicho distrito, y si le agregamos que se tiene cierto descontento ciudadano con el gobierno federal le da más fuerza a la teoría que nos comentan, Luly será diputada federal, y tendrá un gran compromiso, porque tendrá que atender la problemática que le presenten los tres partidos políticos en los 17 municipio, no solo el suyo que es el PRI, así que está a punto de tomar tremenda responsabilidad, ¿o no es cierto: hasta la próxima.