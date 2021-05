Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La presencia de Ismael Hernández Deras, en la campaña de los aliados Luly Martínez y David Ramos, sin duda alguna que es un empujón bueno, y en este momento casi a punto de empezar con los cierres, significa mucho para los candidatos.

Luly Martínez se ve fuerte, robusta, bien plantada ante un micrófono y ante la audiencia, que también hay que decirlo, hablar ahorita de la situación que se vive es muy fácil, por donde voleemos hay problemas y muchos, la situación que se vive en el campo de Durango, en la región de los llanos, esta de le verdadera hingada, ya no hay agua, se está muriendo el ganado, y hasta el momento no se ve ningún apoyo del gobierno federal para tratar de medio ayudar a los ganaderos y agricultores, ya el gobernador levanto la voz en la mañanera, y dicen que lo que se menciona en la mañanera tienen eco, ojala y esta petición urgente de apoyo la haya escuchado bien el presidente de la república AMLO, porque si dice que tiene otros datos, ya nos acabó de llevar el tren, y no precisamente el maya, ¿o no es cierto?.

Entrevistamos al candidato del partido político Redes Sociales Progresistas en el distrito 14, Omar Ponce, quien dice que no sabe porque los partidos políticos tradicionales como lo son el PAN, PRI y PRD, siguen proponiendo los mismos candidatos de siempre a los puestos de elección popular, cuando tienen mucho capital político nuevo, joven y con nuevas maneras de ver y hacer política, dice que dos de los candidatos que ahorita están buscando el vota están traicionando una máxima mexicana, sufragio efectivo no reelección, asegura que ellos ya tuvieron su tiempo, que ya deben de hacerse a un lado y dejar a nuevas generaciones de políticos, y Redes Sociales es lo que está haciendo, cambiar las cosas con nuevas caras, con nuevas formas de trabajar por el bien del pueblo, así lo dijo Omar Ponce, y se escucha bonito, pero algo le pasa a la política mexicana que no se le ven cambios Omar, y cuando la gente vota por el cambio, la prietita, o morenita como la quieran ver, nos tres muy fregados, ¿o no es cierto?.

Por cierto, y con mucho respeto, sin el afán de que se molesten amigos, porque son de mecha muy cortita, ¿Qué sienten que un distinguido PRIISTA (así con mayúsculas) como lo es Otniel García Navarro, sea su delegado Estatal de Morena?, que se siente que necesitaron de poner un priista para que los pusiera en orden, para que llegara a darles esperanza de vida, cuando había algo que ustedes amigos seguidores de AMLO, que casi traen tatuado a Morena en el pecho, que odiaron o dicen odiar todo lo que oliera a PRI, ahora sea uno de ellos quien los mande y dirija, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.