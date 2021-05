Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Las llamadas, los mensajes y el saludo de los amigos hacen que este dolor sea poco un poco más llevadero, mil gracias a los cientos de personas que se comunicaron con este servidor, Dios les pague y bendiga siempre.

En este momento ya solo quedan muy pocos días de campaña, estamos a punto de que los candidatos, todos, dejen de hacer proselitismo en la vía publica, claro que solo será en la vía pública, porque decía un viejo político de Guadalupe Victoria de feliz memoria y quien llego a ser un gran amigo de este Grillo, Mario Quiroz Ontiveros, la mejor política se hace tejiendo fino en las últimas 72 horas ante de la elección, así que si en esta campaña hay políticos de ese nivel, la mejor campaña, el tejido fino lo realizaran en estas últimas horas, pero mientras estaremos al pendiente de que nota les sacamos a los candidatos, que déjeme decirle que poco antes que este servidor hiciera un alto en el camino por un dolor familiar, le toco escuchar un discurso del abanderado del Verde a la diputación local del distrito 14, Gerardo Villarreal, quien en Ignacio Ramírez se le fue con todo al candidato a diputado local suplente de la alianza Va Por Durango, Carmelo Fernández, hasta hizo la promesa de que si llegaba a ser diputado, le sacaría todos los expedientes pendientes que aseguró aún existen, es más, dijo que con 200 años de cárcel Carmelo no terminaba de pagar a la gente, es decir que en estos últimos dais se dejó de escuchar en casi todos los candidatos el mensaje de propuesta, de buenas intenciones, casi casi mensajes de amor y paz, están cerrando ya con todo, porque también el buen Carmelo ya en algunos discursos se había dejado caer más o menos fuertecito contra Gerardo Villarreal, y bueno amor con amor se paga, los candidatos hacen su trabajo y buscan la manera de ganar adeptos, tratan de que el contrincante se vea mal para ganar terreno, pero esa decisión solo es de los ciudadanos, ¿Quién será el próximo diputado local?.

En el distrito 03 federal, todo indica que la cuencamense Luly Martínez ya tiene un despacho en el congreso de la unión, si lo quiere hacer usted simple, hágalo, sume los votos que obtuvo el PAN, el PRI y el PRD en la elección de diputado feral en el 2018, cuando llego el sunami electoral llamado AMLO, y esa cifra supera la que saco Maribel Aguilera, que también hay que decirlo y reconocerlo, ahora no está AMLO en la boleta electoral y miles de mexicanos no sestan muy contentos con los resultados de Maribel en el congreso, vamos, este Grillo conoce muchos morenistas en el distrito federal 03 que no van a votar por Maribel, y si por Luly, lo que nos hace escribir que la cuencamense va a ser diputada federal, claro, hay que esperar, pero todo indica que así será, y lo merece, porque ha hecho una campaña de caminar, dialogar y tocar muchas puertas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.