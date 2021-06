Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este miércoles termina toda la publicidad política, con el primer minuto del jueves ningún candidato, sin importar partido o alianza, deberá de hacer campaña, solo queda analizar sin ruido por quien va usted a votar amigo lector.

El último análisis de este noble Grillo antes del domingo seis de junio, será lo más sencillo posible, y se la pongo fácil, para el municipio de Guadalupe Victoria será muy interesante cuantos votos saquen cada candidato y partido, y olvídese de quien gane la diputación, será un termómetro para ver quién puede ser el próximo candidato a presidente municipal con mayor fuerza, Gerardo Villarreal del Verde, David Ramos por el PRD, Carmelo Fernández del PRI, Marcial García y su Movimiento Ciudadano, Omar Ponce de las Redes Sociales, a ellos los podremos ver en el 2022 buscando la presidencia municipal, o si la votación no les favorece en esta elección, ya ni se van a meter en la próxima, pero claro que ahora vamos al distrito, llegan muy pegaditos a la recta final Gerardo y David, o David y Gerardo como usted los quiera ver, lejos se ve Morena con Lalo Ceniceros, y decimos Lalo porque se pensó que a quien postularan por PT-Morena ganaba, y todo indica que no será así.

En el distrito 15, también se ve una elección muy cerrada con los del Verde, Osbaldo Santillán y Armando García, y los rivales a vencer son los de la alianza con la maestra Sandra Reyes, y en el último momento datos confiables nos aseguran que se metió a la pelea fuerte el bigotón de Juan Solís y su marca de Morena, o más bien dicho se metieron a la pela los servidores de la nación, quienes se sabe son los que han estado apretando a los beneficiarios de los programas federales para que gane su partido, pero este noble Grillo aún sigue viendo mucho voto oculto de panistas y priistas a favor del Verde, el güero Santillán ha logrado convencer a gran parte de su tierra el Mezquital y el resto de los municipios, de Armando García hemos escrito mucho, pero no podemos negar que tiene gente, y ahora que se fue del PRI muchos lo siguen, y sin hacer ruido lo van apoyar y eso puede ser la diferencia, pero lo analizamos y lo comentamos después de la elección.

En el ámbito federal, se ve ganado Javier Castrellón al distrito 01, claro, hay que esperar que pueda hacer $$$$$ la maquinaria Morena, lo mismo pasa en el distrito federal 03, se ve ganada la cuencamense Luly Martínez, ella se ve inalcanzable por Maribel Aguilera, pero estas últimas horas serán cruciales para la decisión final, porque le prohíben a los actores políticos andar en campaña, pero nadie les dice nada a los trabajadores federales, y esa puede ser la diferencia, reitero, hasta este momento Luly se ve ganada, y eso mismo se lo han comentado a este noble insecto actores políticos de Morena, que reconocen que no las va a ir bien en el distrito federal 03, pero de que tienen un as bajo la manga, lo tienen, y puede ser un as de oros, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.