Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Si todas las comunidades, todos los municipios o lugares donde están muy afectados por el pésimo, así, pésimo servicio de la comisión Federal de Electricidad, hicieran lo que hicieron en el municipio Nazas, dejaría de decir que son la empresa de calidad mundial.

Esta semana el pueblo de Nazas, se organizó y salió a las calles a protestar por el pésimo servicio de la energía eléctrica, hay cientos de aparatos electrodomésticos dañados por los bajones de corriente eléctrica, miles de personas afectadas por muchos meses anteriores de este pésimo servicio de la CFE, y hartos de ello y de acudir a las oficinas a buscar quien los atendiera y les diera respuesta, salieron a las calles a gritar su hartazgo, aquí no hubo partidos políticos ni candidatos buscando la fotografía, fue el pueblo cansado de tantos daños y ningún respuesta, y reitero, si esto mismo que hizo el pueblo de Nazas lo hicieran en muchos lugares que están igual de hartos, de cansados, algo bueno pasaría, pero tristemente la mayoría de los ciudadanos nos agachamos, no decimos nada público, solo renegamos y nos quedamos callados, ojala y ese ejemplo lo tomen pueblo como Peñón Blanco, Poanas y sus alrededores, vamos, muchísimos lugares donde con cualquier viento o llovizna ya no hay luz, y duran hasta tres o cuatro días sin energía eléctrica, ¿y quién da la cara y responde por ese servicio de calidad mundial?, nadie, urge que se haga algo y ya puso el ejemplo el pueblo de Nazas al no quedarse callados, felicidades.

La carretera de Cieneguilla en Poanas a Antonio Amaro de Guadalupe Victoria, prácticamente ya quedo reparada hasta el entronque de Francisco Zarco, es decir que solo se atendió al municipio de Poanas, sí es cierto que es la gran mayoría, solo van a faltar unos cuantos kilómetros que corresponden al municipio de Guadalupe Victoria, ojala al gobierno del Estado no se le olvide quienes fueron los políticos que gestionaron esta obra, a quinees no menciono porque hay una veda electoral, pero ambos son de Guadalupe Victoria, y el tramo que no se ha reparado hasta ahorita, es el de Victoria, si es de gran ayuda lo que se hizo, ojala sea una obra de calidad que dure mucho tiempo con su respectivo mantenimiento, pero que terminen con la obra hasta llegar a Antonio Amaro, y la ciudadanía que usa esta carretera a diario se los reconocerá por muchos años, y son cientos de personas a diario, ojala y se concluya la obra, si no toda con el asfalto que vienen colocando, mínimo una manita de gato buena para aguatar hasta el próximo año a que se concluya la obra completa, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.