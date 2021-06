ZONA LLANOS DE DURANGO. (OEM). –Hace algunos días con las cámaras de El Sol de Durango, transmitimos el programa de la Grilla Llanera desde la comunidad de Cuatillos en Cuencamé, y ya advertían que cerrarían la carretera federal, pero además que estaban dispuesto a todo con tal de defender su patrimonio, y ya comenzaron.

Este tema de la comunidad de Cuatillos en el municipio de Cuencamé, si usted lo recordara amigo lector, es porque el actual dueño de la ex hacienda, un reconocido empresario de Gómez Palacio y ex funcionario público de la presidencia de ese mismo municipio, decidió quitarles a seis familias el lugar donde tienen más de 100 años viviendo, esa propiedad se las regalo el señor padre de este empresario lagunero, porque esas personas, sus trabajadores en una mina en Mapimí, necesitaban donde vivir con sus familias, por eso les regalo, y pasaron generaciones y generaciones, más de 100 años, y ahora un juez federal ordena el desalojo de ese lugar, donde las familias y el pueblo entero en apoyo a ellos, dicen estar dispuestos a lo que sea necesario, pero no los van a sacar de ahí, no sabemos porque ninguna autoridad federal o Estatal ha atendido el caso, como que los querían dejar ahí en protesta pacífica para que se cansaran, pero no lo lograron y ya la mañana de este viernes cuatro de junio cerraron la carretera federal, claro que causando la molestia de muchos viajeros que no tienen la culpa de nada, pero a los pobladores y a los mismos afectados no les dejaron otra salida más que la presión y el cierre de carreteras, y déjeme le digo que la gente de ese pueblo es gente de armas tomar, vamos, si dicen que hace algo lo hacen, y más por defender su patrimonio, hay personas de más de 50 años que ahí nacieron, ahí vivieron y dicen que ahí van a morir cuando el creador del universo se acuerde de ellos, pero que no se salen por una orden de un juez.

Este domingo seis de junio, se realizará la jornada electoral democrática llamada la más grande de la historia, ya como ciudadanos vimos pasar a muchos candidatos, de partidos tradicionales y partidos nuevos, ya cada uno de ellos tuvo la oportunidad de dejar un mensaje a la sociedad, algunos de propuesta y otros de ataque a los contrarios, pero nosotros como ciudadanos ahora nos toca analizar a cada uno de ellos, y acudir este domingo a ejercer nuestro derecho a votar, ¿por quién?, esa es su elección amigo lector, no permita que nadie lo convenza de votar por quien usted no ve confiable, en el momento que este en la casilla, sin la vista de nadie, haga lo que usted crea correcto, vote, y ya al final del día veremos quien logró convencer a más ciudadanos, y con ellos convertirse en diputado local o federal, vote por quien quiera, pero vote amigo, porque yo si voy a ir a votar. Hasta la próxima.