Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Las primeras cuentas de los votos en el distrito federal 03, indican que Maribel Aguilera Chairez, logró ganar la diputación federal gracias a la votación que le dio Gerardo Villarreal por el partido Verde, porque esos votos fueron Verde sin siquiera analizar por quien votaban, así es la democracia, con poco se gana, o se pierde.

La campaña de la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, fue una excelente campaña, camino, toco puertas y vio a la gente de frente, hizo compromisos puntuales, pero no logro convencer al número determinado de votantes para lograr el triunfo, porque se le debe de reconocer su valentía, ponerse con sansón a las patadas no cualquiera, cuando enfrentaba a un gobierno federal con toda una estrategia bien montada $$$$$, con votantes propagados, pero aun así le entro, jugo y perdió, pero salió con la frente en alto como salen los grandes, sin agachar la mirada, felicidades por su trabajo y su campaña licenciada Luly, y a Maribel desearle suerte, no podemos decir que esperamos ver que cumpla sus compromisos, porque no los hubo, sus pocas palabras fueron seguir apoyando a la cuarta transformación, y así lo quiso la mayoría de los que acudieron a votar, ojala sea para bien del pueblo, reitero, así es la democracia, gana quien más votos logro en las urnas, ya el cómo se lograron llevar es otro tema, ¿o no es cierto?.

Algo que nos queda para analizar después de la elección y que seguirá siendo tema por vario tiempo, es qué partido o candidato saco más votos en cada municipio, por ejemplo en Guadalupe Victoria, hay datos muy interesantes, Omar Ponce Luna del Partido Redes Sociales, saco mil 248 votos, sin estructura, casi sin partido porque era nuevo, solo caminado y hablado con la gente de frente, el Duranguense solo 200 votos, Movimiento Ciudadano con un político cuajado, reconocido y de largo colmillo político, Marcial García, logro 725 votos, el PRD mil 657, el Verde fue quien más votos logro, tres mil 225, Morena mil 894, el PRI, mil 844, el PAN mil 281, vamos, estos números se tienen que analizar muy bien para que vean quien tiene posibilidades de ser candidato o alcalde, ya cada partido sabe que potencial logra claro que tendrá mucho que ver el candidato, y si van otra vez juntos PRI, PAN y PRD, ¿Quién será el candidato?, porque solo juntos nuevamente le pueden ganar al Verde, si se fijan el Verde les puso una hinga a todos por separado, claro juntos le ganaron, pero por separado el asunto es otro, ¿o no es cierto?.

Este mismo análisis se tendrá que realizar en cada municipio y en cada partido, para que vean con que cuentan y si deberás vale la pena que se metan, lo que si les puedo decir que en Guadalupe victoria, no descarte usted a un Gerardo Villarreal en la boleta electoral a la presidencia municipal, y ya sabe usted con que cantidad de votos cuenta para empezar, ¿o no es cierto? Hasta la próxima.