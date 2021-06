Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Muchas personas del municipio de Cuencamé, Peñón Blanco y Guadalupe Victoria, se han comunicado con este medio para quejarse de lo que llaman una estafa en la carpa de juegos que se instalan en estos municipios.

Como primer punto amigos y con mucho respeto, dice el dicho que no tiene la culpa el indio, si no el que lo hace compadre, es cierto que nunca le van a ganar al sistema que ellos tren preparado, pero hay personas que han jugado y han llegado a perder hasta 30, 40 y 50 mil pesos, se llevan premios mínimos de consolación, y cuando ya perdieron, pero solitos fueron a jugar y sintieron la adrenalina, nadie los llevó a la fuerza, es cuando se dicen a robados, si puede ser cierto del robo, porque son juegos preparados para que el jugador nunca gane, pero repito, no acudan a esos juegos y no los van a estafar, ¿o no es cierto?.

De este tema nos hablaron quejándose porque algunas autoridades municipales no les ayudaron a recuperar el dinero que perdieron, pero déjeme decirle que las autoridades municipales nada pueden hacer, si usted acudió por su propia voluntad, cuando las personas que tienen ahí preparadas para atenderle le pregunta, ¿quiere seguir jugando y apostar más?, usted solito sin que nadie lo presione dice que SÍ, y ahí ya ninguna autoridad puede hacer nada, así que no acuda a que lo ayuden, lo que tiene que hacer, es no ir a esos lugares que se instalan dos o tres días en el centro de cada municipio, son carpas movibles que le aseguran que usted puede ganar mucho dinero o productos, y nunca les va a ganar, y si le van a quitar su dinero con la mano en la cintura, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Vicente Guerrero, el alcalde Orlando Herrera Aviña, informo que tiene una inversión en este año 2021 de más de 100 millones de pesos, una inversión que no la han logado otros ayuntamientos, y no se puede negar, llega uno a la cabecera y se encuentra muchas obras, calles cerradas por pavimentación, vamos, se ve el trabajo y la inversión que dice tener, pero la gente de la comunidad de San Francisco Javier, está molesta porque no tiene resuelto el problema del agua potable, y ahí en esa localidad también se están haciendo obras de pavimento, pero aseguran los vecinos que les gustaría más que invirtieran ese dinero en solucionar el problema de la falta de agua potable, y déjeme le digo una cosa amigo lector, el problema de la falta de agua ya está llegando a todos lados, en todos los municipios y pueblos empieza a faltar el agua, ya no solo es el problema del ganado, ahora es el problema de que los seres humanos vamos a empezar a sufrir porque falta el agua, y ninguna autoridad va poder solucionar el problema porque nosotros como ciudadanos no estamos cuidando el vital líquido, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.