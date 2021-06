Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Todo indica que al secretario de agricultura y desarrollo rural del Gobierno federal, Víctor Villalobos, no le informan bien a que parte del país va, porque venir y hablar de que el 2020 fue muchísimo menor en la producción que en años anteriores, es una mentada de madre a los campesinos de Durango, ¿o no es cierto?.

No dudo nada, que quede muy claro, no dudo nada la información que el secretario Villalobos trae de la producción en México sobre alimentos y forrajes, pero con todo respeto secretario, a la gente de los llanos les anda valiendo una tiznada como les fue en producción a los del sur del país, ellos acudieron a escuchar buenas noticias del gobierno federal para la grave problemática que vive, y les sale con una felicitación porque el año pasado fue un año bueno para el campo, no sabemos de qué campo, de que Estado o de que país de las maravillas habla señor, en el campo de Durango esta de la tiznada la situación, hay cientos de familias con hambre, con todo y los apoyos que mencionan con bombo y platillo, el campo de Durango, reitero, de Durango, no está produciendo, vive una de las crisis más severas, no hay apoyos y no hay manera de poder decir que esta en su mejor momento, ahora si secretario que usted trae otros datos, ¿o no es cierto?.

Por cierto que en este acto público hablo la diputada federal Maribel Aguilera, luego hablo David Ramos Zepeda, y arranco el aplauso de los campesinos en varias veces, porque puso el dedo en la llaga, claro esto no le gusto al secretario ni a Maribel, pero se tenía que decir y se dijo, y para acabarla hablo Ismael Hernández Deras, y también con nueros les dijo como andan las cosas en el país, y cuando hablo el secretario se aventó casi 20 minutos tratando de contestar o de tapar lo que dijo David e Ismael, un evento muy largo con declaraciones y contestaciones, pero que la verdad está en las calles y en el campo, nada más que cuando se traen otros datos ni como discutir, ¿o no es cierto amigo lector?.

Por cierto, que el señor Samuel Cuevas puso nervioso al equipo de apoyo de las secretarias Estatal y federal, desde lo alto de las gradas empezó a pedir la palara y por supuesto que si ya estaba hablando el gobernador y con el tiempo encima no se la iban a dar, bajo hasta entregar un escrito Villalobos, mismo que ni lo hojeo siquiera, lo aventó a la silla para que lo tomara una auxiliar, pero claro que tuvo sus cinco minutos de fama. Hasta la próxima.