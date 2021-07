Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Muy desafortunados los cometarios que hiciera el director de obras públicas municipales de Guadalupe Victoria en las redes sociales, más que desafortunados, lamentables, completamente fuera de todo lugar.

Los que andamos en este tema de la información, sabemos que Israel Villarreal, director de obras públicas de Victoria, dice la verdad, la obra la está realizando el gobierno del Estado y son ellos los responsables del cochinero que hicieron, ellos y o la compañía que gano la licitación, pero también es cierto que el director no debe de perder la cabeza y mucho menos faltarle al respeto a la ciudadanía, porque al pendejear a uno, es pendejear a la ciudadanía en general, y como funcionario público está obligado, así como se lee, obligado a dar respuestas al pueblo que le paga su salario, y no insultos como lo hiciera este fin de semana, algunos dicen que lo hizo al calor del coraje y algunos tequilas entre pecho y espalda, que para este servidor no sería justificación, si hay alguien que merece todo el respeto, es el pueblo, y si no tienes como solucionar el problema, aguantar, dar la cara pero nunca, nunca perder la cabeza, y si uno de los sueños de Israel Villarreal era llegar a ser candidato a presidente municipal algún día, con el voto de la ciudadanía va a estar muy difícil que lo logre, quemo sus cartas con insultar a alguien en las redes sociales, insulto que repito, es como si lo hiciera en general, todos estamos sufriendo el cochinero de las calles del centro de la ciudad ¿o no es cierto?

En este mismo tema, el diputado local David Ramos Zepeda, hizo fuertes declaraciones en contra de la secretaria de obras públicas del Estado, califica a la secretaria como ineptos para aplicar los recursos del préstamo que se le otorgo al gobierno del estado de más de mil 800 millones de pesos, porque no es la única obra, también en Peñón Blanco está detenida la obra de pavimentación de dos calles en la entrada principal, y en muchos municipios hay obras detenidas porque no se ha hecho lo correcto, está la avenida Allende también de Guadalupe Victoria, meses las gentes de esta zona sufriendo las consecuencias y hasta la fecha no se les ha dado una solución, y también es una obra de SECOPE, de ahí que el diputado ha levantado la voz fuerte, y muy correcto, porque alguien del mismo gobierno tienen que decir algo ante tanta ineptitud de las empresas que contrata SECOPE, esperemos que en estos dos o tres días que ya no está lloviendo, la empresa regrese a terminar los trabajos pendientes del feo, pésimo y vergonzoso estado de las calles de Guadalupe Victoria, porque siendo una ciudad tan bonita, ahora la tienen que dan vergüenza, y aquí se ocupan soluciones señor director, no ofensas al ciudadano llanero. Hasta la próxima.