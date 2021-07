Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Todo indica que el llamado fuerte que hiciera el diputado local David Ramos Zepeda, a la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, dio resultado, porque el lunes inicio la maquinaria a trabajar con la repavimentación que se dejó pendiente en las amplias calles de Guadalupe Victoria.

Pero sería muy bueno que también le dieran una revisada a las calles que ya había dejado terminadas diputado, o usted señor director de obras públicas, Israel Villarreal Hernández, vean ustedes en varias de estas calles y avenidas que se supone ya están terminadas, ya hay hundimientos, ya hay baches, o se comienzan a formar y grandes, esto porque no hubo un buen trabajo de terracería, solo se está aventando asfalto sin ver que el sub suelo esta flojo, vamos, eso nos indica que los trabajos son de mala calidad, porque lo que ya está terminado tienen escaso mes, mes y medio es mucho, y ya hay grandes hundimientos de la tierra y por consiguiente de asfalto, ¿o no deberían de ser obras de calidad?.

El director de Obras de Guadalupe Victoria no va dejar el cargo, porque el alcalde considera que solo debería de pronunciar una disculpa publica y seguir trabajando, y también hay que decirlo, si se tienen obras en varias comunidades, Santa Catalina de Sena por ejemplo, ahí le dieron un cambio total con el pavimento hasta la puerta del templo, J. Guadalupe Rodríguez, también sufrió un cambio muy importante, vamos, si hay, lo que debieran de cuidar es que el Chino, como se le conoce al director de Obras, no agarre el celular cuando este disfrutando de un buen tequilita, porque le da por contestar mensajes en tono no correcto para un funcionario público, recordemos aquellas platicas que llego a tener con Carmelo Fernández Padilla, el Chino como regidor del PRI y Carmelo como presidente del mismo partido tricolor, y también se dieron en un fin de semana alegre, así que nada más cuiden que no agarre el celular en fin de semana con algo entre pecho y espalda y todos tranquilos, ¿o no es cierto Chino Villarreal?.

Por cierto que la gente de Peñón Blanco, al ver que David Ramos levanto la voz por las calles de Victoria, pidieron que también lo hiciera por ellos, la entrada principal está encantada, tiene muchísimo tiempo cerrada por dos o tres trinches calles que van a pavimentar, ya han causado un daño enorme a los comercios que ahí se encuentran y por lógica la molestia ciudadana es mucha, así que Diputado Ramos Zepeda, le están hablando en Peñón Blanco, dicen que ellos también son del distrito 14; servidos amigos de Peñón Blanco con su comentario. Hasta la próxima.