Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – Poco antes de escribir esta columnilla, le llegó el rumor a este Grillo que se había cancelado la feria del señor de Mapimí en Cuencamé, la cual iniciaría este próximo 4 de agosto, y no sería nada extraño, el problema de la pandemia dio un rebrote muy peligroso, y vale más la salud y la vida del ciudadano que los festejos, ¿o no es cierto?.

Reitero, poco antes de escribir la Grilla llego el dato de la cancelación de la feria, y con ello el baile de la Banda el Recodo, todo parece ser que es por cuidar la salud de la población, y eso sería lo más correcto, hace unos días se dio la feria de la comunidad de Pánuco de Coronado, los primeros días del mes de julio, y hasta el 15 todavía andaban de fiesta, con bailes y pachangas por todos lados, ahorita es una de las comunidades que más personas contagiadas tienen, y si es cierto, no lo han dado a conocer las autoridades correspondientes, pero de buena fuente sabemos que hay muchísimas personas afectadas, a las cuales les deseamos que pasen este trago amargo sin decesos de familiares, que se recuperen lo más pronto posible, pero repito, el tener este tipo de eventos donde se reúne mucha gente, es de altísimo riesgo, y eso mismo puede pasar en Cuencamé y sus localidades, bajan a la diversión y corren el riesgo de llevar el contagio a los hogares, sí ya hay mucha gente vacunada, por eso es que ahora les esta pegando y muy fuerte a los jóvenes, los que aún no tienen la vacuna, e incluso a personas vacunadas los ha agarrado y feo, vamos, José Manuel Zamacona, líder del grupo los Yonic´s, murió de Covid-19 y estaba vacunado, así que si se cancela la feria de Cuencamé por cuidar la salud de la ciudadanía, estarían en lo correcto, tanto el comité de festejos presidido por el regidor Dagoberto Castañeda como por la presidente municipal Luly Martínez, primero la salud del pueblo y después la fiesta, que también es cierto, mientras la sociedad no ponga de su parte al cuidarse, dejar de asistir a eventos masivos, poco pueden hacer las autoridades, la principal culpa de que esto se propague y muera gente, es de nosotros mismos como ciudadanos irresponsables, ¿o no es cierto?.

El San Juanero Rubén Escajeda Jiménez, va a salir del PRI Estatal por la puerta grande, llego hace unos meses, hizo el trabajo que se le pidió, tranquilizar las aguas muy movidas y calientes que dejara Luis Enrique Benítez Ojeda, también logro que su nombre ya quedara gravado como presidente estatal de su partido, y se va a seguir con lo suyo, su rancho, su familia y si sale algo más en política, lo hará, sin tener que cargar la papa caliente que va a ser para la nueva dirigencia la designación de candidaturas a gobernador, presidente municipales, síndicos y regidores, porque con la alianza del PAN y PRD, los espacios van a ser menos, y con eso va a tener que cargar Arturo Yáñez y Rocío Rebollo, y por supuesto con mucha gente molesta, encabritada porque no les va tocar ser candidatos a alguno de los cargos, ¿o no es cierto?, así que muy bien Rubén Escajeda, bien dicen que ya no tienen usted un pelo negro en la cabeza, pero tampoco un pelo de tonto. Hasta la próxima.