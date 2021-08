Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO DGO. (OEM).- Ya pasada la mentada consulta popular que convocó el gobierno federal, le puede decir este noble Grillo lo que piensa, y no lo hizo antes para que no fueran a pensar que buscábamos intervenir en el proceso, pero la cosa es sencilla, la ley no se consulta, se aplica, y déjense venir contra esta opinión, ya que.

La gente seguidora firmemente de las ocurrencias del presiente de la república, no pueden ver que alguien opine diferente porque se le van encima con todo lo que tienen, así puede ser tu propio vecino, que sabe cómo vives, que sabe cómo te has partido el lomo para que a tu familia no le falte nada, pero si opinas en contra del mandato del mesías, eres neoliberalista, eres de la mafia del poder y lloras porque perdiste privilegios, y aquí la pregunta, ¿Cuáles hinches privilegios puede tener gente de los pueblos como nosotros?, si nos conocemos perfectamente, trabajamos para comer y la mayoría de la veces apenas logra uno salir adelante, pero claro, pregonan libertad y no son capaz de soportar que alguien opine diferente, ¿o no es cierto?.

En el caso concreto de los ex presidentes de la república, rateros hijos de María Morales, culpables de tener a millones de mexicanos en la pobreza, por supuesto que debería de haber un juicio y cárcel, pero no solo eso, que les pudieran quitar todo lo que mañosamente se llevaron y que era del erario público, pero eso yo creo no se consulta, la aplicación de la justicia y la constitución no se debe de meter a votación ciudadana, se aplica, vamos, los 560 millones de pesos que costo la mentada consulta, los hubieran aplicando en tener todas las pruebas en la mano para que no pudieran estos pillos eludir la acción de la justicia, ‘?o no es cierto?.

La mañana de este domingo primero de agosto del 2021, dejo de existir la señora Alicia González Gándara, madre del amigo Mauricio Gándara González, presidente municipal de Pánuco de Coronado, en este momento solo decirle amigo, que es un paso muy doloroso, los que ya lo pasamos sabemos que no hay palabras de aliento que alivien lo que se siente en el pecho, pero también el verse rodeado de amigos fortalece el ama, descanse en paz su señora madre amigo Mauricio Gándara, un fuerte abrazo a la distancia y una oración en su memoria…… Hasta la próxima.