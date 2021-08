Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Ser campesino en la actualidad está de la verdadera hingada, si no llueve, pierden, si llueve mucho, pierden, si llueve bien y normal, que tengan mucha producción de frijol, el precio se cae y ellos pierden, no po´s ta de la fregada, ¿o no es cierto?.

Los días recomendables o históricamente recomendados para sembrar, se terminan y muy forzados el próximo 15 de agosto, ya quien siembre después de esa fecha lleva un altísimo riesgo, como también los llevan quienes siembran después del 10 de agosto, y para esa fecha limite quedan muy pocos días, el agua que ha llegado en cantidades enormes, no los ha dejado, y cuando se ha puesto bueno para salir a sembrar, no tienen semilla, porque el secretario de SADER del gobierno federal, Víctor Villalobos, vino a Guadalupe Victoria y anuncio con bombo y platillo un programa con 250 toneladas de frijol certificado, que si bien es cierto 250 no son nada, porque se ocupan por lo menos ocho mil toneladas, pero bueno, aunque sea algo de lo mucho que falta, pues a más de 40 días que vino y dijo textualmente, se estará entregando esta semilla de manera inmediata, pues todavía no terminan, trabas y más trabas ponen en la SADER Durango, traen al campesinos necesitado a la vuelta y vuelta, ya se está cerrando el plazo para sembrar, y sus majestades de SADER Durango no se dignan responder como se debe a los agricultores, y conste que ya no se pide más, ya de perdido las trinches 250 que vino y prometió Villalobos, ¿o no es cierto?, la gente del campo, con esos amigos para que quiere enemigos, si todo pareciera que buscan sepultar en vida a la gente del campo de Durango.

Estamos de regreso en el semáforo Naranja en Durango, vemos y sabemos de muchas personas, amigos y conocidos enfermos de Covid, algunos graves, otros que lamentablemente han perdido la batalla, se nos adelantaron en el camino, pero continuamos viendo las reuniones, los festejos y la gente en las calles si cuidar la distancia, vamos, si les piden en algún comercio que usen cubrebocas, se molestan y no lo quieren hacer, pero también, vemos que muchas personas en tiendas o cualquier tipo de negocio, atienen a todo tipo de personas sin usar el cubrebocas como mínimo, porque los ahoga usar esa telita frente a su boca y nariz, si usar el cubrebocas los ahoga, ¿Cómo se sentirán si llegan a tener un tubo que llegue hasta sus pulmones para ayudarlos a respirar?, sí el gobierno tienen mucha responsabilidad, pero la ciudadanía tiene muchísima mas, y mientras continuemos con esa actitud de me vale mamá, seguiremos sabiendo y viendo morir personas, gente conocida y querida, muy triste realidad. ¿o no es cierto? Hasta la próxima.