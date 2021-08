ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –De buena fuente, sabemos que la dirigencia Estatal del Partido de la Revolución Democrática, o sea el PRD, está pidiendo, o pedirá si hay alianza en el 2021, que sus tres alcaldes actuales se puedan reelegir, porque aseguran han hecho un excelente trabajo.

Uno de esos alcaldes es la señora María de la Luz Amaya Parra, ella es presidente municipal de Rodeo, el otro es Daniel Sifuentes del pueblo Mágico de Nombre de Dios, y el tercero es Agustín Sosa Ramírez en Guadalupe Victoria, claro este último seria si el diputado electo David Ramos Zepeda estuviera de acuerdo, porque ya muchos ven a Ramos como el próximo candidato a presidente municipal y a Carmelo Fernández Padilla en el congreso local, si fuera Ramos y logra ganar la elección, Carmelo seria nuevamente diputado por un año y medio, pero si Gerardo Villarreal del Partido Verde no deja llegar a Ramos a la presidencia, Carmelo solo tendría dos meses de gloria en una curul local, ¿o no es cierto?.

Con los resultados que se obtuvieron en las pasadas elecciones, el partido más fuerte en el municipio de Guadalupe Victoria, por separado cada uno, es el Verde, con esa fuerza Gerardo Villarreal se convierte en el rival a vencer, con la alianza se le pone complicado ganar, pero no imposible, pero si se van sin alianza y Gerardo Mantiene esa votación Verde, lleva mucha ventaja de gobernar la tierra más bella del Estado, o sea Guadalupe Victoria, pero no todo está dicho, falta ver qué opina el actual jefe de la comuna, Agustín Sosa, porque en un programa de la Grilla Llanera le dijo tajante al Grillo que no buscaría una reelección, pero también sabemos que las cosas pueden cambiar, o que también tiene gallos que quiere impulsar, por ejemplo el actual secretario del ayuntamiento, Tirso Ayala Ortiz, o el director de obras públicas municipales y en los últimos días muy famoso por tantos memes en las redes sociales, Israel “El Chino” Villarreal Hernández, porque de algo estamos muy seguros, en la mesa de negociaciones con o sin alianza, la palabra del actual alcalde de Guadalupe Victoria tendrá mucho peso, así que traten de llevar una buena relación con el compa Agustín, porque de ahí puede salir la última palabra que defina quien sería el abanderado para el 22 a la presidencia municipal, claro Gerardo Villarreal del Verde ya está anotado, probablemente Marcial García de Movimiento ciudadano lo intente de nuevo, Omar Ponce, nada más que buscaría algún partido porque ya no hay Redes Sociales, y de haber más se los iremos mencionando, por hoy. Hasta la próxima.