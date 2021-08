Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La verdad que no existe ser vivo más hipócrita que el ser humano, en redes sociales hay muchas personas pidiendo, exigiendo cuidarse porque la ola de Covid-19 esta fuertísima, cientos de personas contagiadas y muy graves, y son esas mismas personas que suben sus fiestas con decenas de familias conviviendo sin ninguna medida de sanidad, ¿o no es cierto?

Claro que si hay muchas personas que afortunadamente si actúan de manera muy respónsales, no todos están o estamos en la misma situación, pero como que esa gente que critica fuerte las acciones del gobierno para frenar los contagios, no pone nada de su parte, piden frenar pero son ellos los que se reúnen por decenas o cientos de personas a convivir, a bailar y disfrutar de la vida, y lo publican en sus redes sociales, como pueden por un lado criticar, y por otro no poner nada de tu parte, o sea como dice un viejo dicho, hágase tu voluntad, pero en las vacas de mi compadre y no en las mías, ¿o no es cierto?.

La comunidad de Francisco I. Madero y varias de las comunidades de Pánuco de Coronado, están hasta el gorro de piojos como se dice en el rancho, muchísimas familias infectadas, las cuales no están reconocidas por la secretaria de salud porque no han ido a ese sector, se están auto encerrado por contagios, muchos de ellos con síntomas leves, atendidos por médicos particulares, otros se han visto graves y son los que han tenido que correr a un hospital, pero el problema es mucho muy grave, y más cuando sabemos que hay muchos niños contagiados, personas que ya están vacunadas, con las dos dosis, y aun así han caído ente esta maldita pandemia, y no crea usted amigo lector que el resto de los municipios está muy tranquilo, en Guadalupe Victoria la cosa no está nada bien, ni mucho menos de Pánuco, Vicente Guerrero, Poanas, Cuencamé y Nombre de Dios nada más por mencionar algunos, en todos hay muchos casos, pero las fiestas y las reuniones no han bajado, sigue habiendo quinceañeras, bodas y fiestas porque cumplió años hasta el perrito de la casa, pedimos, exigirnos que se detenga la movilidad para frenar los contagios, pero pasado mañana, cuando ya termine mi fiestecita, ¿es o no es hipocresía este comportamiento?.

Créame amigo lector que para los que ya hemos vivido el inmenso dolor de perder a un familiar, un amigo o hasta un conocido por este maldito virus, nos da miedo saber que alguien mas se nos pueda llegar a poner grave, todas las muertes son tristes, todas nos dejan un inmenso dolor, pero aquellos que se lleva este virus, los familiares no los vuelven a ver ni siquiera en su cajón fúnebre, o los incineran o los envuelven en plástico y lo más rápido posible a la tumba, se nos han adelantado persona que estaban completamente sanas, pero sus pulmones no soportaron al virus, ojala y déjemelos de publicar en redes sociales la exigencia, hagámoslo, manténgase en casa lo más posible, use el cubrebocas, mantenga la distancia de personas ajenas a su familia, aprendamos a vivir con este maldito virus, y la manera de vivir es cuidándose, y cuidando a su familia. Hasta la próxima.