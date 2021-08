Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Caminando en la región de los llanos, el nombre que más se escucha como posible, o más conocido, o a quien más se menciona como buen posible candidato a gobernador, es el de Esteban Villegas Villarreal, ¿Qué el pleito entre los partidos está muy complicado?, es cierto, pero una cosa son los partidos y otra lo que la gente opine, ¿o no es cierto?

En una entrevista que en días pasados le realizo este noble insecto al todavía dirigente Estatal de los priistas, Rubén Escajeda Jiménez, le aseguro al Grillo que no estaba dentro de sus planes buscar ser candidato a gobernador, pero como buen político estaba listo para lo que se pudiera ofrecer, y ahora que en las redes sociales se están publicando videos de su vida y logros en la política, la gente los ve como una posible precampaña rumbo a buscar la candidatura al gobierno Estatal, claro, una cosa es que Rubén publique su vida de político y otra que busque la gubernatura, porque también es cierto que Rubén reconoce que Esteban Villegas anda movido y que tiene presencia en la sociedad, que no es mal visto, aunque también se sabe que al interior del PRI hay quienes no quieren que se le de la oportunidad a Esteban para que sea el abanderado, otros aseguran que el único que puede decidir quién va de candidato, es el gobernador, y si van en alianza como todo parece indicar, la última palabra la tendrá el mismo mandatario Estatal, y en esa última palabra aseguran que no esta Esteban, pero aquí la pregunta, si no es Esteban o el mismo Rubén, ¿Quién le puede ganar o mínimo dar buena pelea a los de Morena?, independientemente de quien sea el candidato de los Morenos, la pelea no será contra el candidato o candidata, sino contra AMLO y su poder económico, contra una campaña pre pagada por los programas sociales, y si más atención le ponen a la situación, verán a un gobernador muy cercano en los últimos días al mandatario federal, ambos son políticos y ambos pueden platicar de lo que le conviene o no le conviene a Durango, vamos, nada está escrito, pero lo que no pueden evitar, es que sea el nombre de Esteban Villegas el que más se escucha entre la comunidad, y eso lo deberán tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, a no ser que ya este planeado un previo resultado, puede ser cualquiera el candidato, será el mismo resultado, y claro, que los partidos políticos pongan de su parte si deberás quieren dar pelea y evitar que Morena se convierta en el amo y señor de Durango con la gubernatura, ¿o no es cierto?.

En este momento los municipios pasan a segundo plano, porque todos están a la expectativa de que lo que se decide para la gubernatura, claro ya cada aspirante esta haciendo su luchita, cada uno ya está buscando como quedar bien y ser el elegido, pero de una vez se los décimos, los municipios pasan por el peor momento, no hay recursos económicos para hacer obras, esto para que después no estén lloriqueando que no tienen, sabían a lo que iban, e igualmente, no prometan lo que desde ahorita saben que no van a poder cumplir, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.