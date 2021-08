Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En Guadalupe Victoria, ya se publicó una reunión de panistas que se dicen listos para encabezar la candidatura a la presidencia municipal en el 2022, nada más que de los que asistieron no se sabe cuál de ellos pudiera ser la propuesta.

La reunión se sabe se realizó la tarde del pasado viernes, donde llamo la atención que se presentó el alcalde Agustín Sosa Ramírez, la sorpresa no es que hubiera asistido, los que no lo conocemos sabemos que tienen muchos años militando en el Partido Acción Nacional, siempre ha sido considerado panista, pero en el 2019 se afilio al PRD para que lo propusieran como candidato a presidente municipal, al final de cuentas iban juntos PAN y PRD, incluso y tengo presente en la memoria de quienes renegaron de Agustín y hasta hablaron mal de él, pero al final se comieron sus palabras porque fue candidato y sin problema fue alcalde, y ahora es el jefe político, pero ahora que se ventilo la fotografía donde se reunieron como panistas, quiere decir que ya dejo al PRD y esta listo para participar con el partido que toda la vida ha militado, el PAN, y ahí estaba su secretario del ayuntamiento, Tirso Ayala Ortiz, de quien se dice será el sucesor de Agustín en la presidencia, pero también dicen que ya después de las 12 de la noche en una plática muy cerrada, Iban Ceniceros Galván, actual funcionario del gobierno del Estado, les confeso a sus amigos y no tan amigos que lo escuchaban, que uno de los acuerdos tomados era que él sería el candidato a presidente municipal en el 22, de ser así, uno de ellos dos seria el que fuera propuesto por el partido azul, lo que nos hace preguntar, ¿Qué pasara con David Ramos Zepeda?, porque también en las altas cúpulas del gobierno del Estado y los partidos políticos, ya se ventila que el diputado local será el abanderado por la coalición del PRI, PAN y PRD, ¿o el PAN no se sumara a esta instrucción estatal?, porque también ya son muchas las personas que aseguran que Carmelo Fernández Padilla, los ha ido a visitar y en la plática les pide su apoyo para el 22, porque asegura será el candidato de la mencionada coalición, porque ese fue el acuerdo con David Ramos, tu a diputado y yo a la presidencia, eso dicen, el caso es que ya hay muchos abanderados y lo único que se ve, es que se pudieran llegar a lastimar con las propuestas, ¿o no es así?, o como se dice vulgarmente, no se vayan a romper las medias porque se les ven las piernas, ¿o no?.

El que los está viendo de lejos como se van dividiendo es un mentado Gerardo Villarreal Solís, y dicen que no deja los fines de semana de caminar comunidades y de platicar con la gente del municipio, sin hacer polvareda ni ruido alguno, pian pianito va haciendo caminito, y de seguir así, va a poner las redes bien reforzadas para cachar a todos los que no salgan contentos de esta ya visible división, y claro, fortalecer su proyecto a la presidencia del municipio más hermoso del Estado, claro sin fijarse ahorita en los chinches baches, pero no deja de ser bello Guadalupe Victoria, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.