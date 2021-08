Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Hace un año todos los municipios del Estado realizaron informes de gobierno virtuales, por la pandemia, pero unos tuvieron videos y transmisiones muy corrientes, de pésima calidad, ojalá y ahora los alcaldes se pongan las pilas y no permitan que se presenten esas acciones de muy baja calidad, su pueblo no merece algo así, ¿o no es cierto?

Hace un año también fue que, en el informe de gobierno de Peñón Blanco, llego una fuerte ráfaga de viento con agua y derribo todo lo que se tenía preparado para dicho informe, esto sucedió en la comunidad de Luis Moya, derribo pantalla gigante y todo el escenario, claro que el informe se realizó como tres horas después, hasta que se montó en otro lugar el escenario, ojalá y ahora no los trate tan mal el clima, pero si verifiquen que su video informativo tenga la calidad que si pueblo merece, ¿o no es cierto?.

Pero hablando del municipio de Peñón Blanco, es sabido por todo mundo que pasando el segundo informe de gobierno e inicia la carrera para posesionarse y buscar ser el próximo candidato a presidente municipal, o si de plano no me quieren de candidato, en una de las primeras tres regidurías y me quedo tranquilo, vamos, ya es un vicio, le tiro arriba para quedar en medio, pero ahora las cosas están más delicadas, porque si hay una alianza se dice que los candidatos serán primero, como hayan salido en la votación de la elección próxima pasada, se respetara la posesión que tengan los partidos actualmente, es decir que si gobierna el PRI, el candidatos deberá de ser del PRI, y el PAN y el PRD, que tiene ya poca votación pero si tiene presencia, deberán de sumarse al abanderado que se designe, eso se escucha, pero no podemos tapar el sol con un dedo, en la pasada campaña no se sumó el PAN con la candidata del PRI a la diputación federal, no salieron los votos que tradicionalmente dan los panistas, es decir que no votan por alguien más si no es de sangre azul, pero tampoco se van del partido, se mantienen en casa sin importarles como salgan los resultados.

Morena pudiera buscar repetir con la misma candidata de hace tres años, la doctora Diana Femat, que ahora es delgada o encargada de los servidores de la Nación, hay quienes se han quejado de como los trata, pero también hay quienes le han dicho a este Grillo que se ha portado muy bien, vamos, como todos los funcionarios, hay quien la apoya y quien no tanto, pero regresando a la posible coalición o alianza, Naum Amaya López, pudiera levantar la mano para reelegirse, es del PRI, es alcalde y tiene su gente, pero también se dice que está un joven que es actual director de desarrollo rural, que también quiere, este joven no tiene una trayectoria política, se apellida Reza, una familias muy conocida y respetada, pero como que si apenas es director quiere brindar a la grande muy pronto, ¿o no es cierto?, esta otro priista que se ha disciplinado varias veces, el profesor Pedrito Mendoza, también quiere ser candidato, y en su momento lo va a decir públicamente, y también luego hablamos más de Peñón Blanco, por hoy, hasta la próxima.