Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Pánuco de Coronado, todo indica que se puede favorecer el alcalde Mauricio Gándara González, si es que quisiera buscar la relección al cargo, pero también hay cuadros importantes que pueden dar buena pelea y con éxito.

Si deciden que sea el sexo masculino el que tenga que encabezar, pues Mauricio Gándara pudiera levantar la mano, pero si no buscara la reelección, estaría José Antonio Ponce, mejor conocido en los bajos mundos como Pepe Ponce, quien sin duda alguna pudiera encabezar la propuesta y seguramente tendría éxito, a Pepe lo han estado casi obligando a formarse y a linearse con las decisiones del partido tricolor muchas veces, y este próximo año 2022 la revolución pudiera hacerle justicia para que pudiera ser candidato, y con ello seguramente alcalde, y si va en alianza mucho más fácil pudiera ganar, esto porque de los tres partido que ya conocemos, el PRI fue quien más votos logro en las urnas.

De los panistas dicen que pudiera venir a buscar ser otra vez ser alcalde el ahora secretario general panista y diputado local Pepe Rocha, pero también seria cosa de ver que dicen los panistas de Pánuco a lo mejor no andan muy contentos que digamos y no le dieran el apoyo, y pudieran sacar algún otro nombre para proponerlo como candidato a la alcaldía, pero repito, si van en alianza la mano para ser alcalde la lleva el PRI, ¿o no es cierto?, y si fuera el sexo femenino el que encabezara dicha alianza o candidatura en Pánuco de Coronado, por el PRI está la actual regidora Gabriela García Breceda, mujer que ya tiene rato en la política, regidora creo dos veces, secretaria general priista, líder de las mujeres, responsable del registro civil y muchos otras actividades que ha desempeñado, y puede tener lo que a otras mujeres les puede faltar, carácter para domar a un potro llamado machismo, y según se sabe tiene la mano arriba desde hace rato, así que no la descarten, todo puede pasar, nada está escrito y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿o no?.

También nos decían que no fuéramos a olvidar en este comentario al ex alcalde Mario Sergio Quiñones Prado, porque también pudieran hacer algún arreglo en las altas cúpulas y mandarlo de candidato a presidente municipal por el PRI en Pánuco de Coronado, que hay que decirlo, hace mucho tiempo que no se le ve en actividades política en su municipio, se ha dedicado más bien a otras áreas y con otros actores, pero tampoco se puede descartar, ¿Qué hay un grupo que no está de acuerdo con que regrese?, también es cierto, pero ya saben que cuando el PRI toma una decisión la sostiene, y esta ocasión pudiera ser una de esas, ¿o no lo creen?, por lo pronto después de este viernes que Mauricio Gándara concluya su segundo informe de gobierno, se viene sin poder evitarlo, el trabajo para la sucesión presidencial y son muchos nombre los que se escuchan, así que muy atentos. Hasta la próxima.